Grünen-Chef Habeck will nach Video-Eklat nicht mehr twittern

► Grünen-Chef Robert Habeck will wegen seinen umstrittenen Äußerungen über Thüringen Konsequenzen ziehen – und das Twittern aufgeben.

► Der Grünen-Vorsitzende hatte Spott auf sich gezogen, als er am Sonntag auf Twitter einen Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen postete und sagte: “Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“

► In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Habeck am Montagmorgen: “Ich fass’ mir an die Nase und beiß′ mir in den Arsch, wenn ich so reden darf”. Er habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie so etwas passieren könne, sagte er.