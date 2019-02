Grundeinkommen in Finnland: Teilnehmer berichten, wie das Experiment ihr Leben veränderte

► Das Ziel des Experiments : Die Regierung wollte erproben, wie sie auf den Wandel unserer Arbeitsweise reagieren könnte. Die Arbeitslosigkeit in Finnland lag beim Start des Tests bei rund acht Prozent. Würde es gelingen, diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zurückzubringen?

Ende 2016 nahm das Leben von Tuomas Muraja eine unerwartete Wendung. Alles fing an mit einem Brief. Darin teilte ihm die finnische Regierung mit, dass er zwei Jahre lang einen monatlichen Betrag von 560 Euro ohne weitere Bedingungen erhalten würde.

Kauhanen nutzte das Geld und die dadurch entstandene freie Zeit, um einen Job im Telemarketing anzunehmen.

Die Bezahlung war niedrig, wurde aber durch das Grundeinkommen ergänzt und verbesserte ihre Lebensqualität erheblich. Das Geld half ihr, endlich ihre Finanzen zu regeln, nachdem sie jahrelang Lebensmittelgeschäfte nach dem billigsten Brot, Milch und Käse durchsucht hatte. “Ich konnte in ein Restaurant gehen und ein normales Abendessen genießen, ohne daran zu denken, dass ich mir den Rest des Monats lang nur noch Nudeln leisten konnte”, sagt sie.

Das Ende des Programms nun sei ein Schock für alle Teilnehmer. “Wir alle sind jetzt in großen Schwierigkeiten, um ehrlich zu sein, denn was würde mit dir passieren, wenn dein Einkommen um 600 Euro sinken würde?”, sagt Kauhanen.

Sie hat immer noch ihren Job, macht aber bereits Schulden – und sucht nun wieder verzweifelt nach einer besser bezahlten Stelle.

Auch weitere Grundeinkommensprojekte werden eingestellt

Das Ende des Projekts war auch ein Schlag für diejenigen, die gehofft hatten, dass es erweitert und verlängert werden würde. Politiker “vergeuden die Gelegenheit ihres Lebens, eine Studie durchzuführen, wie sie finnische Sozialpolitiker jahrzehntelang vorab recherchiert hatten”, sagt Antti Jauhiainen, Direktor des Think Tanks Parecon Finland.

Er ist der Meinung, dass die Regierung nie wirklich hinter dem Experiment gestanden habe, weil sie “gleichzeitig darauf drängt, die bestehenden Leistungen zu kürzen und die Überwachung und Kontrolle der Arbeitslosen zu verstärken”.

Die liberal-konservativ-rechtsnationale Regierung in Finnland hat nun ein sogenanntes “Aktivierungsmodell” eingeführt, das Arbeitslose dazu verpflichtet, sich zu bewerben oder an Maßnahmen teilzunehmen, um die volle Leistung zu erhalten.

Die Ankündigung, dass Finnland das Grundeinkommens-Projekt nicht verlängern würde, folgte auf die Absage eines weiteren Grundeinkommens-Projekts in Ontario in Kanada.

Hier war der Test April 2017 gestartet. 4000 Menschen mit niedrigem Einkommen nahmen teil. Einzelpersonen bekamen bis zu 13.000 Kanadische Dollar pro Jahr, Paare bis zu 18.000 Dollar. Die Zahlungen wurden allerdings um 50 Cent für jeden Dollar, den sie durch Arbeit verdienten, gekürzt.

Das Programm wurde 2018 nach der Wahl des rechten Politikers Doug Ford eingestellt. Die Regierung nannte die “außerordentlichen Kosten für die Steuerzahler in Ontario” als Grund. Alle Zahlungen werden bis März eingestellt.

Aber es gibt weitere noch laufende Experimente: Ein Programm in Kenia zum Beispiel, das von der Wohltätigkeitsorganisation GiveDirectly durchgeführt wird. Mehr als 21.000 Menschen in Dörfern im ganzen Land erhalten hier in einem auf 12 Jahre angelegten Test umgerechnet rund 18 Euro im Monat. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich das Wohlbefinden der Teilnehmer steigerte.

Mehr zum Thema: Dieses Grundeinkommens-Experiment in Kenia könnte die Entwicklungshilfe revolutionieren

Noch weitere Experimente sind geplant. Im US-Staat Kalifornien sollen 100 Familien mit niedrigem Einkommen 500 Dollar pro Monat bekommen. Und in Oakland beabsichtigt der Tech-Konzern Y Combinator, in diesem Jahr eine Grundeinkommens-Studie zu starten. Hier sollen 1000 Menschen in zwei US-Bundesstaaten 1000 Dollar im Monat ohne Bedingungen für drei Jahre erhalten.

“Ich habe die Erfahrung mit dem Grundeinkommen geliebt”

Die Idee des Grundeinkommens ist also nicht tot, auch wenn das Vorzeige-Projekt in Finnland nun von der Regierung des Landes eingestellt wurde.

“Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen als praktikabel angesehen wird, hängt natürlich von den Ergebnissen dieser Art von Experimente und von der politischen Situation ab”, erklärt Matt Bruenig vom Thinktank People’s Policy Project. “Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in den Vereinigten Staaten bereits ein Grundeinkommens-Programm gibt, das seit rund 40 Jahren läuft: der Alaska Permanent Fund.” Alaska gibt seinen Einwohnern jährlich zwischen 1000 und 3000 US-Dollar ohne Bedingungen.

In Finnland stehen nun in zwei Monaten Wahlen an. Einige hoffen, dass das Grundeinkommen dann wieder diskutiert wird – so wie die ehemalige Teilnehmerin Kauhanen.

“Ich habe die Erfahrung mit dem Grundeinkommen geliebt”, sagt sie, “und ich wünschte, es gebe das Grundeinkommen für alle Menschen in Finnland. Ich weiß, dass es teuer ist, aber ich denke, dass es in kleinerem Rahmen genau das ist, was wir brauchen. Denn im Moment sind es in Finnland die Armen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.”

Dieser Artikel erschien zuerst bei der HuffPost US und wurde von Leonhard Landes übersetzt und editiert.