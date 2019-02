Großbritannien könnte nach No-Deal-Brexit der EU militärische Hilfe verweigern

► Britische Diplomaten berichten ihren europäischen Kollegen, dass Premierministerin Theresa May zwar weiterhin ein starkes Bündnis in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik anstrebe – zukünftige Regierungen Großbritanniens könnten jedoch weniger gewillt sein, EU-Missionen zu unterstützen.

May betont stets, dass ihr Land unablässig auch nach dem Brexit an einer militärischen Zusammenarbeit mit der EU festhalte.

Die Premierministerin sah sich nach der Entscheidung ihrer Regierung, den Artikel 50 des EU-Vertrags zu aktivieren und den Austritt Großbritanniens aus der EU zu vollziehen, in sicherheitspolitischen Fragen der Kritik ausgesetzt.

In ihrem Brief an die EU hatte May geschrieben, dass ein No-Deal-Brexit “bedeuten würde, dass unsere Kooperation im Kampf gegen Kriminalität und Terror geschwächt würde.” Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, hatte May daraufhin “Erpressung” vorgeworfen.