GroKo bringt Einwanderungsgesetz auf den Weg – doch schon jetzt droht neuer Krach

Obwohl der Plan schon durch das Kabinett ist, hat die Unionsfraktion Nachbesserungsbedarf angemeldet.

Der CSU-Abgeordnete Michael Kuffer sagte der HuffPost, seine Partei befürchte eine Verwässerung der Trennung von Arbeitsmigration und Asyl. Er bereite sich noch auf “intensive Auseinandersetzungen mit der SPD” vor.

In der Öffentlichkeit war die entsprechende Passage lange als “Spurwechsel” diskutiert worden.

Durch ein Beschäftigungsduldungsgesetz sollen neue Perspektiven für gut integrierte abgelehnte Asylbewerber geschaffen werden.

Mit der sogenannten Beschäftigungsduldung könnten abgelehnte Asylbewerber, die nur einen Duldungsbescheid haben, einen sichereren Aufenthaltstitel erhalten. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie mindestens 18 Monate in Vollzeit gearbeitet haben.

Kuffer gab dazu zu Protokoll:

“Eine Beschäftigungsduldung – also die Möglichkeit, dass ein in der Vergangenheit nach Deutschland gekommener Asylbewerber, dessen Antrag eigentlich abgelehnt wurde, auf Grund eines Anstellungsverhältnisses trotzdem eine Aufenthaltserlaubnis bekommt – darf es im Kontext dieses Gesetzes deshalb nur in absoluten Ausnahmefällen geben.

Ansonsten schaffen wir durch diese Legalisierungsmöglichkeit einen neuen, hochattraktiven Anreiz für illegale Migration.”