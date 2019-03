Dem Hans im Glück wurde Unrecht getan. Jeder hat ihn ausgelacht, als er alles verloren hatte und am Ende trotzdem glücklich da stand. Ja, der Hans wusste schon damals, Besitz macht nicht glücklich. Doch was macht uns nun glücklich? Über dieses Thema haben sich schon alle großen Philosophen, Dichter und Denker den Kopf zerbrochen. Da will ich mich mal hinten einreihen 😊 In diesem Blog begebe ich mich auf die Suche nach einem Zustand, den alle Menschen dieses Planeten anstreben. Doch es scheint nicht so einfach zu sein, sonst gäbe es in der westlichen Welt nicht immer mehr depressive und vom Burnout geplagte Menschen. Los geht’s… Glück ist nüchtern betrachtet erstmal ein Gefühl. Im Englischem heißt es Emotion, was soviel bedeutet wie Energie in Bewegung. In diesem Zustand werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, die den Körper in Glückseligkeit geraten lässt. Jedoch steht dieses Gefühl in Konkurrenz mit ganz vielen anderen, die sich stetig die Klinke in die Hand geben. Dadurch wirst du es nie schaffen, immer glücklich zu sein. No way! Wäre ja auch langweilig auf Dauer. Auch dem Glück hinterher zu jagen, bringt nichts, es ist scheu wie ein junges Reh. Ich erfahre Glück meistens, wenn ich nicht explizit danach suche. In den kleinen Dingen des Lebens. Ein guter Espresso, ein Lächeln, ein gutes Gespräch. Dann kommt es einfach so um die Ecke. Leider gibt es immer mehr Menschen, die verlernt haben, glücklich zu sein. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit ihren negativen Gefühlen. Da hat das Glück gar keine Chance, zum Vorschein zu kommen. Mir ging es auch eine lange Zeit so. Meine Angst war immer präsent und hatte sich ein mächtige Dominanz erarbeitet. Erst als ich aufhörte, diesem Gefühl Bedeutung zu schenken, verschwand es wieder und meldet sich nur noch selten. Glück hat auch ganz viel mit Lebensumständen zu tun. Und es gibt Schlüssel, dem Glück die Türen zu öffnen. Hier sind meiner Meinung nach, die sieben wichtigsten, wobei die Reihenfolge nichts mit der Priorität zutun hat. Glücksschlüssel 1 – Liebe, was du tust / Tue, was du liebst Jeden Morgen, wenn ich mich auf den Weg zur Arbeit begebe, weiß ich, dass dieser Schlüssel eine extrem hohe Bedeutung hat. Menschen sind mit Glück gesegnet, die einen erfüllenden Beruf gefunden haben. Egal ob Putzfrau oder Manager, LKW Fahrer oder Opernsänger. Das besingt schon Farin Urlaub in seinem Song Glücklich Es ist egal was du tust, Hauptsache ist es macht dich glücklich Wenn du nun zu den vielen Menschen gehörst, die ihren Job nur des Geldes wegen machen, musst du dir in deiner Freizeit einen Ausgleich schaffen oder etwas an deiner Situation ändern. Ansonsten wirst du irgendwann sehr traurig werden. Dafür ist dein Leben zu schade. Gerade in der heutigen Zeit ist die Auswahl an Jobs, Berufen und Hobbys sehr individuell und vielfältig. Du musst nur den Mut haben, den ersten Schritt zu gehen. Wenn du zu den Menschen im ersten Absatz gehörst, genieße und schweig 😊 Glücksschlüssel 2 – Musik Musik wäre dann der zweite große Schlüssel zum Glücklichsein. Bei mir jedenfalls. Gerade in dieser Jahreszeit, wo sich die Glücksgefühle in den Winterschlaf begeben haben, weckte mein Klavier oder das hören bestimmter Bands sie wieder auf. Jeder reagiert jedoch auf bestimmte Musik anders. Manche zieht Klaviermusik runter, ich blühe dabei auf. Dafür bekomme ich bei Helene Fischer und Co. schlechte Laune, während andere große Glücksgefühle erfahren. Eine Band jedoch schafft es sogar, bei mir zwei Gefühle gleichzeitig hervorzurufen (glücklich – traurig). Hier der Beweis:

Glücksschlüssel 3 – Ernährung Um mal auf die wissenschaftliche Schiene zu gehen, belohnt uns das Gehirn bei Glücksgefühlen mit der Ausschüttung von Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Endorphin. Vorausgesetzt diese Botenstoffe sind im Körper überhaupt vorhanden. Deshalb ist der dritte Schlüssel nicht zu unterschätzen. Unsere Ernährung. Denn all die oben genannten Neurotransmitter werden letztendlich von Aminosäuren gebildet, die wir durch unsere Nahrung aufnehmen. So könnten wir theoretisch unser Glück essen. Viele denken nun an Torte, Pizza, Schokolade, Nudeln und co. Fast Food sorgt jedoch nur für ein kurzes Glücksgefühl. Langfristig glücklich werden wir nur mit einer gesunden Ernährung. Eiweiß mit viel Gemüse, Obst, Nüssen und Co machen uns auf Dauer viel glücklicher und zufriedener. Und hin und wieder natürlich auch Schokolade 😊 Glücksschlüssel 4 – Gesundheit Nach dem Essen können wir fließend zur Gesundheit überleiten. Gesund zu sein, steht auf der Glücksskala ganz oben. Leider wird uns dies immer erst dann bewusst, wenn wir krank werden. Ich habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen dankbar zu sein, dass ich wieder in einen neuen Tag starten darf – dass ich alleine aufstehen kann, um mich anzuziehen – dass ich in den Wald gehen kann, um zu laufen. Selbst wenn es einen nicht gut geht, kann man ein glückliches Leben führen. Gerade Menschen mit Schicksalsschlägen, schweren Krankheiten und Einschränkungen gehen oft glücklicher durchs Leben. Mein Vorbild ist ein Junge aus unserem Ort, der nach einer schweren Krebserkrankung und unzähligen Chemos mit körperlichen Einschränkungen sein Leben in vollen Zügen lebt und immer nach vorne schaut. Kein Jammern, immer ein Lächeln auf den Lippen. Glücksschlüssel 5 – Dankbarkeit Glück muss man sich auch erarbeiten. Und das funktioniert am besten mit Dankbarkeit. Ich glaube wir haben alle Grund dazu, dankbar zu sein, denn wir leben in einem Land ohne Krieg, ohne Hungersnöte und Umweltkatastrophen. Unsere Versorgung ist bis aufs Letzte geregelt, wir haben ein Gesundheitssystem, ein Bildungssystem und ein Rentensystem. Theoretisch müssten wir lächelnd durchs Leben laufen, doch das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mich so umsehe, habe ich den Eindruck, die Menschen haben verlernt, glücklich zu sein. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit negativen Dingen und Gefühlen. Das sich dabei kein Glücksgefühl einstellen kann, ist nicht verwunderlich. Glücksschlüssel 6 – Sport Der eine spielt Fußball, der andere klettert, der nächste schwimmt. Die Möglichkeiten sind unendlich. Bei mir wirkt das Laufen und Yoga extrem glücksfördernd. Bewegung ist in unseren Genen verankert, da kommen wir wieder nicht dran vorbei. Immer wenn wir uns genetisch korrekt verhalten, schüttet der Körper Glückshormone aus. Vorausgesetzt ihr geht es gelassen an und setzt euch nicht unter Druck. Mich ärgert es ein wenig, dass ich erst so spät zum Sport gefunden habe. Naja, besser spät als nie. Glücksschlüssel 7 – Ein soziales Umfeld Wir Menschen sind dafür gemacht in Gemeinschaft zu leben. Dies ist auch wieder evolutionär zu betrachten, denn allein hätten wir damals nicht überlebt. Ich kenne niemanden, der sagt, er wäre gern für immer allein. Klar ist es schön mit sich selbst zu sein. Jedoch auf Dauer würden wir daran zugrunde gehen. Bewiesen wurde es beim Kaspar-Hauser-Versuch, in dem Babys in einem Raum ohne Liebe und Zuneigung einfach nur gefüttert wurden. Sie sind alle gestorben. Ohne meine Frau und meine Tochter, wäre ich nicht dieser Mensch. Sie sind mein Anker und Lebenselixier. Ich möchte mit ihnen alt werden. Dasselbe gilt auch für meine Freunde. Wenn ihr glücklich sein wollt, umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Unternehmt so viel es geht mit eurer Familie, eurem Partner, euren Kindern. Geht auf Reisen und sprecht mit den Menschen. Allein durch diesen Blog durfte ich wieder sehr viele neue Menschen kennenlernen. Das hat mich sehr glücklich gemacht. In diesem Thema sind uns die Südländer weit voraus. In Italien oder Spanien sitzen die Dorfbewohner jeden Abend am Dorfplatz, trinken Wein und quatschen. Die Gemeinschaft macht sie alt und glücklich. Glücksschlüssel 8 – Meditation Stille macht glücklich. Das ich diesen Satz mal schreibe, hätte mir vor ein paar Jahren niemand geglaubt. Da wir in der Stille unsere Sinne schulen, können wir unser Glück viel besser wahrnehmen. Meditation muss nicht heißen, in der Ecke zu sitzen. Es kann ein Spaziergang sein, meditatives Laufen, kochen, ein Instrument spielen. Alles in Stille. Probiert es aus! … ich könnte noch mindestens 20 Schlüssel niederschreiben, um den Schlüsselbund langsam zu schließen. Jedoch ist Glück von Mensch zu Mensch unterschiedlich und jeder triggert Glück anders an. So habe ich mich auf die Straße begeben und viele sehr unterschiedliche Menschen gefragt, was für sie Glück bedeutet. Zuvor möchte ich euch noch einen Film ans Herz legen, den ihr einmal im Leben gesehen haben solltet: