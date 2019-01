Gemeinsam statt einsam: Was wir von der südostasiatischen Tradition des Family Sharing lernen können

Thi Loan Strasser, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 2011 das Energieunternehmen MEP Werke GmbH führt, hat zusammen mit ihren Brüdern Viet Dúc und Tan Loc ihr erstes eigenes Restaurant eröffnet. Sie stammt aus einer Gastronomie-Familie. Ein eigenes Restaurant war immer ihr großer Traum, den sie jedoch bewusst hintenangestellt hat. Firma, Kinder und Restaurant gleichzeitig wären zu viel gewesen. Sie ist der Überzeugung, keine halben Sachen zu machen. Deshalb hat sie sich erst einmal auf ihre Kinder und die Firma konzentriert. Nun wurde ihr Traum Wirklichkeit. In ihrem Restaurant wird vietnamesische Esskultur vermittelt. Vietnamesische Spezialitäten werden hier nach südostasiatischer „Family Sharing“-Tradition in der Tischmitte angerichtet und in der Gruppe geteilt.

Tee ist in Vietnam seit über 800 Jahren fest im Alltag verankert. In Deutschland entdeckt man ihn erst so langsam. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass er sich als eine gesunde und vor allem vielseitige Alternative zu Coffee-to-go, Latte Macchiato und Co. entwickelt.

Für viele unserer Gäste ist dies zum Beispiel der separate Grill-Bereich mit direkt in die Tische eingelassenen Grillstationen. Diese ermöglichen das Zubereiten verschiedener Fleisch-Spezialitäten, aber auch von vegetarischen und veganen Speisen, direkt am Platz. Hier darf natürlich die asiatische Fondue-Variante – der Feuertopf – nicht fehlen. Auch unsere Cocktail-Kreationen sind besonders. Klassische Cocktails werden hier vietnamesisch interpretiert und begeistern mit exotischen Zutaten wie hausgemachtem Rambutan-Honig-Sirup, Betelblättern oder vietnamesischem Kaffee. Zahlreiche Zutaten und auch die Cocktail-Dekoration werden dabei im Restaurant selbst hergestellt und verarbeitet.

So wird der Restaurantbesuch zu einer kulinarischen und vor allem geselligen Vietnam-Reise. Dass das Sharing-Konzept so umfangreich angeboten wird, ist in München neu. Der Schwerpunkt Tee ist in dieser Stadt selten zu finden, es dominieren in München die zahlreichen Coffeeshops. Auch dass drei Geschwister gemeinsam ein Projekt leiten, ist recht ungewöhnlich. Ihnen war aber von Anfang an klar und wichtig, dass die Familie als roter Faden eingebracht wird, nicht nur passiv mit Fotos und Rezepten, sondern auch aktiv im normalen Tagesbetrieb. Deshalb heißt das Restaurant auch „Jaadin“, was auf Vietnamesisch „Familie“ bedeutet.

Teeproduktion in Vietnam

Die verschiedenen Sorten, die allesamt bio-zertifiziert sind, bieten wir als losen Tee sowie als Teemischungen an, die man sowohl heiß als auch kalt genießen kann. Unsere Teeblumen, die wir in transparenten Glaskannen aufgießen, sind nicht nur sanft im Geschmack, sondern auch ein richtiger Hingucker, wenn sie aufblühen. In Vietnam werden Blumentees gerne als Geschenk genutzt.

Natürlich gehören zu unserem Sortiment auch vietnamesische Kaffeespezialitäten, Desserts und kleine Köstlichkeiten, wie in Bambuskörbchen zubereitete Dim Sums. Mit vietnamesisch interpretierten Bowls greifen wir einen weiteren Trend auf und verleihen diesem eine ganz eigene, individuelle Note. Ob herzhaft auf Vollkornbasis, kombiniert mit regionalem und asiatischem Superfood oder als Smoothie-Bowl – unsere leckeren Bowls eigenen sich für jede Tageszeit.

Wer den Teegenuss mit nachhause nehmen möchte, findet im Chaadin Teashop ausgewählte Produkte rund um das Thema Tee: von Teezubehör und Tableware unter eigenem Label über vietnamesische Schokolade bis hin natürlich zu den in der Teebar servierten Chaadin Teesorten, deren Verpackungen Kinderfotos der Jaadin-Geschwister zieren.

Wie unterscheiden sich Vietnam und Deutschland voneinander, vor allem in Bezug auf Kochen und Essen?

In Vietnam isst man vollkommen anders. Hier in Deutschland bestellt jeder für sich eine volle Portion, in Vietnam ist es ganz normal, viele kleine Portionen zuzubereiten, von denen jeder nehmen kann, wie er das möchte. Dazu gibt es mehrere würzige Dips, um Fleisch, Fisch und Gemüse darin einzutunken.

Da ein Großteil der Vietnamesen dem Buddhismus angehört, ist Vegetarismus weit verbreitet. Fleisch wird meist angeboten, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Gäste vegetarisch leben oder nicht. Durch das recht warme Klima gibt es Obst, Gemüse und Gewürze ganzjährig zu kaufen, weshalb in Vietnam gerne frisch mit vielen Kräutern gekocht wird. Reis steht fast täglich auf dem Essensplan, sei es pur als Beilage oder verarbeitet wie zum Beispiel zu Brei.

Durch das Teilen aller Gerichte ist das gemeinsame Essen auch sehr gesellig. Es wird viel über den Tag gesprochen und gelacht. Essen ist bei uns mehr als nur das Stillen von Hunger. Es ist ein richtiges Gemeinschaftsritual, das einen Ruhepunkt im hektischen Alltag schafft. Und genau das wollen wir in unserem Restaurant leben.

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit?

Wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Darum kaufen wir so viel wie möglich von regionalen Anbietern ein. Eine Ausnahme sind unsere Tees, die wir aus Vietnam beziehen. Zwar bedeutet das eine lange Lieferzeit, dafür sind alle Sorten bio-zertifiziert und unter fairen Bedingungen hergestellt. Wir unterstützen somit die vietnamesische Wirtschaft und kleinere Teebauern, die ansonsten weniger Tee verkaufen könnten zu einem viel geringeren Preis. Für den Anbau der Teesorten haben wir absichtlich Regionen im Hochland gewählt, die als Teeregionen bereits wieder vergessen waren. Das hebt den Lebensstandard in diesen Regionen an und gibt den Mitarbeitern die Chance, von dieser Arbeit zu leben. Dank der geschaffenen Arbeitsplätze ist zum Beispiel die Infrastruktur im Ausbau, was vor allem den folgenden Generationen helfen wird, ihren Lebensstil spürbar zu verbessern.

Dass wir so auf Nachhaltigkeit achten, liegt daran, dass in Vietnam viele Produkte frisch und ohne Chemie angebaut werden. Die Felder werden oft noch per Hand bestückt, gepflegt und abgeerntet. Das, was man verkaufen kann, landet selten in einem Supermarkt. Kleine Verkaufsstände, die überall auf den Straßen Vietnams zu finden sind, bieten die Ernte direkt vom Feld an. So ist immer gesichert, dass das Angebotene frisch ist. Dasselbe gilt auch für Fleisch und Fisch. Alles, was gefangen oder geschlachtet wird, wird direkt verarbeitet und dann an den Ständen angeboten. Auch kann das Sortiment sehr günstig angeboten werden, da lange Lieferwege oder Lagerzeiten nicht im Preis mit einberechnet werden müssen. Durch diese schnellen Abläufe kann so zudem auf Konservierungsstoffe verzichtet werden.

Das wollen wir auch hier in München anbieten. Glücklicherweise ist die Stadt gut versorgt mit lokalen Geschäften und Lieferanten, sodass fast alle Zutaten aus dem Münchner Umland stammen. Einige Anbieter haben auch ein Biosiegel. Dafür sind wir sehr gerne bereit, mehr zu zahlen. Unsere Verpackungen, die wir für das Catering benutzen, sind selbstverständlich ebenso aus nachhaltigen Materialien hergestellt wie unsere Teeverpackungen und die aufgeklebten Label. Diese werden per Reisdruck und Sojaölfarben hergestellt.

Wie kam es dazu, dass Ihr Projekt genau jetzt entstand?

Den Wunsch, ein gemeinsames Restaurant zu besitzen, hatte die Familie bereits, als wir 1979 von Vietnam nach München kamen und das Familienlokal in Saigon aufgeben mussten. Doch mussten unsere Eltern in München erstmal einmal eine neue Existenz für die Familie aufbauen. Meine Eltern fanden Arbeit und wir Kinder konnten zur Schule und später zur Universität gehen. Da war ein Restaurant noch Zukunftsmusik, weil jeder von uns seinen eigenen Weg hatte. Gerade mit Kindern überlegt man sich dann sehr genau, was man beruflich auf sich nehmen möchte und wie viel Freizeit man gewillt ist, aufzugeben. Jetzt aber, wo meine Kinder fast alle erwachsen und selbstständig sind und auch die Firma meines Mannes und mir sehr gut läuft, hatte ich die Möglichkeit, an meinem Traum zu arbeiten. Da meine Brüder Tan Loc und Viet Dúc bereits erfolgreich in der Münchner Gastronomie vertreten waren, waren die Voraussetzungen geschaffen. Als dann Pläne entstanden für das neue Viertel Schwabinger Tor, war die gemeinsame Entscheidung für Jaadin und Chaadin schnell gefällt.

Wir haben uns bei jedem Thema gleichberechtigt eingebracht, was unsere Bande als Geschwister noch gestärkt hat. Meine jüngste Tochter war bereits bei den Bauarbeiten – soweit möglich – immer dabei und begleitet mich noch immer gerne ins Jaadin und Chaadin. Damit ist neben meiner Mutter und uns Geschwistern auch schon die nächste Generation eingebunden.

Natürlich war mir immer wichtig, dass ich meine eigene Familie nicht vernachlässigen wollte. Dass meine Tochter so gerne Zeit hier mit mir und manchmal auch mit ihrer Cousine verbringt, zeigt mir, dass ich den richtigen Zeitpunkt gewählt und den richtigen Weg eingeschlagen habe. Und natürlich auch, dass das Lokal ein zweites Zuhause für uns alle geworden ist.