Geldgier und Profit: Warum wir eine Kultur der Mäßigung brauchen

„Wer den Geist der Gierigkeit hat, der lebt nur in Sorgen, niemand sättigt ihn.“ Goethe

Verschlagen muss heute sein, wer viel Geld machen will, um als Karrierist an sein Ziel zu kommen. Der Preis für Erfolg und Habgier, die von der Rechtswissenschaft als „Rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis“ definiert wird, hat mit der inneren Währung zu tun: Entseelung und Herzenserkaltung. In seiner Ansprache bei der Begegnung mit der Bevölkerung im „Instituto Jorge Basadre“ in Puerto Maldonado plädierte Papst Franziskus Anfang des Jahres für mehr Nachhaltigkeit und sagte: „Die falschen Götter, die Götzen der Gier, des Geldes, der Macht verderben alles. Sie verderben die Menschen und die Institutionen und sie zerstören auch den Wald. Jesus sagte, dass es Dämonen gibt, deren Austreibung viel Gebet verlangt. Dies ist einer von ihnen.“

Die Gier gehört für die Maßlosen zum Wesen der Evolution: „Sie ist gut, sie ist richtig, sie funktioniert! “, lässt Regisseur Oliver Stone in seinem Klassiker „Wall Street“ (1987) den skrupellosen Finanzinvestor Gordon Gekko (gespielt von Michael Douglas) stellvertretend für die Zocker sagen. Zukaufen und Abstoßen sind hier das neue Monopoly. Sie glauben, am „Wachstum“ der Blasenstory teilzunehmen, doch in Wahrheit nehmen sie nur am Zustrom heißer Luft teil.

Die biblische Todsünde der Habgier lief im Mittelalter mit dem Beginn der Geldwirtschaft der Sünde des Hochmutes den Rang ab. Da sich die Gierigen der eigenen Verantwortung nicht bewusst sind, können sie auch nicht sorgend Anteil am Anderen nehmen. Ihnen geht es nur darum, für die Vermehrung der Geld- und Warenproduktion sowie für die Generierung des Wachstums zu sorgen.