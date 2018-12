Diese Geheimnisse Saudi-Arabiens hat mir ein Besuch in Riad offenbart

Erst vor rund zwei Stunden bin ich auf saudischem Boden gelandet, schon tauche ich ein in eine Welt, die so befremdlich wie faszinierend ist – und hinter deren Fassade aus Luxus und Glanz ich zumindest einen Teil des Geheimnisses des mächtigen Königreich zu entdecken hoffe.

Wer in Riad etwas auf sich hält , fährt einen SUV. Die Scheiben sind dunkel getönt, wir biegen vom Highway in eine kleinere Seitenstraße ab.

Als Journalist in Saudi-Arabien

Einen Tag zuvor.

Es gibt in diesen Tagen für Journalisten angenehmere Termine, als den Besuch in einer saudischen Botschaft. Die grausame Ermordung des “Washington Post“-Journalisten Dschamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat hat den Eindruck des skrupellosen Regimes gefestigt, der im Westen schon lange vorherrscht.

Kritik ist unerwünscht – und kann zum Tod führen, anders lässt sich die Exekution des Regimekritikers kaum deuten.

Dennoch beginnt jede Reise nach Saudi-Arabien genauso wie das Leben Khashoggis endete: mit einem Besuch in der Botschaft. Nur wer eine offizielle Einladung bekommt, hat die Chance auf ein Visum in Saudi-Arabien.

Noch immer ist das Königreich ein weitgehend geschlossener Kosmos. Penibel wird kontrolliert, wer nach Saudi-Arabien einreist und wieso.

Die saudische Staatsbürgerschaft gilt als hohes Privileg, das Ausländer sie angeboten bekommen, ist ein seltener Ausnahmefall, eine Ehre, die wenigen zuteil wird, die sich in den Augen der Regierung in besonderem Maße um das Wohl des Königsreichs verdient gemacht haben.

Ich bekomme zumindest mein Visum ohne größere Probleme.

Die Langeweile der Prinzen

Der SUV biegt in eine Einfahrt, plötzlich sieht der Fahrer ängstlich aus. “Sicher, dass es hier ist?“, fragt er auf arabisch. “Ja“, sagt Khaled. Die Ehrfurcht vor Mitgliedern der royalen Familie ist groß. Die Familie auch.

Über 15.000 Prinzen gibt es in Saudi-Arabien, die überwältigende Mehrheit von ihnen lebt in Riad. Sie alle werden vom Königshaus finanziert, Wohlstand ist ihnen garantiert. Auch in Zeiten, in denen das traditionell wohlhabende Königreich unter den niedrigen Ölpreisen und den internationalen Verwerfungen leidet.

Doch auch der saudische Reichtum kennt Grenzen: Nicht ohne Sorge beobachtet die elitäre Klasse des Landes die wachsende Anzahl von Prinzen und deren Familien, die vor allem auf die kinderreichen ersten Könige des Landes zurückgeht. (Der erste König Saudi-Arabiens, Ibn Saud, soll bis zu seinem Tod 1953 89 Kinder in die Welt gesetzt haben. Sein Nachfolger Saud ibn Abd al-Aziz hatte 53 Söhne und 56 Töchter.)

Viele Prinzen arbeiten in Jobs in der Regierung, einige mehr, einige weniger. Alle sind Repräsentanten.

Ein Insider verrät: “Während viele Prinzen früher alle sechs Monate einen neuen Ferrari bekommen haben, gibt es jetzt nur noch alle drei, vier Jahre ein neues Auto.“ Für einige Mitglieder der Königsfamilie sei das ein schwer zu verkraftender Zustand.

Denn lange hatten öffentliche Kürzungen vor der Königsfamilie Halt gemacht. “Unter Salman scheinen die Prinzen wieder viel mehr materielle Privilegien zu genießen”, sagte Saudi-Arabien-Experte Steffen Hertog noch im Jahre 2016.