Weihnachten: Gefängnis verbietet Glitzer-Karten, um Insassen zu schützen

Verschiedene Gefängnisse in Großbritannien haben erstmals Weihnachtskarten verboten.

Der Grund sind die Drogen, die sich oft hinter den Weihnachtsgrüßen verstecken.

Gefängnisse in England und Wales haben Weihnachtskarten an die Insassen verboten.

Es geht um jene, auf denen Glitzer oder Kleber verwendet wurde. Grund dafür ist die anhaltende Drogen-Epidemie in britischen Haftanstalten.

Es käme immer wieder vor, dass Post mit Drogen besprüht wird, berichtet der “Guardian”. Vor allem mit psychoaktiven Substanzen wie “Spice”. Die Drogen werden vom Papier aufgesaugt und dann als Joint geraucht.

Höchstens Kopien der Briefe

Das Gefängnispersonal geht inzwischen sogar so weit, nur noch Kopien der Originalbriefe an die Insassen weiterzugeben, da die Briefe regelrecht in Drogen “getränkt” werden.

Genau deshalb werden dieses Jahr auch Weihnachtskarten aus dem Verkehr gezogen. Karten die glitzern, versteckte Öffnungen haben, wie Klappkarten, kleben oder aus natürlichem Material bestehen, sind verboten.

“Vor allem die handgemachten Karten sind uns ein Dorn im Auge”, sagte ein Wächter aus Manchester dem “Guardian”. “Wir erlauben gekaufte Karten ohne Glitzer, wenn es handgeschrieben sein soll, muss es sich um blankes, weißes Papier handeln.”

Mehr Liebe, weniger Sicherheitsvorkehrungen

Viele Gefängnisse haben ein großes Problem mit Drogenkonsum, da es die Häftlinge immer wieder schaffen, an Substanzen zu kommen. Und obwohl es den Verantwortlichen ein Anliegen ist, die Epidemie einzudämmen, glauben Experten auch, dass dieses Verbot sich sehr negativ auf die Psyche der Häftlinge auswirkt.

Frances Cook, Chef einer wohltätigen Organisation, die mit Häftlingen arbeitet, erklärt: “Ja, Drogen sind ein Problem. Aber Nächstenliebe wird den Drogenkonsum schmälern, nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen.”

Vor allem für jugendliche Straftäter sei es schlimm, an Weihnachten nicht von ihrer Familie hören zu dürfen.