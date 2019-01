Bei der Namensfindung des gemeinsamen Kindes kann es schon mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen.

Eine 23-jährige Frau hat aber sicher nicht damit gerechnet, dass die Ex-Freundin ihres Ehemanns eine Rolle spielen würde.

Die Wahl eines Babynamens ist schwierig. Der will jedoch gut überlegt sein. Eine 23-jährige Frau hat nun eine besonders irritierende Erfahrung gemacht und teilte diese auf der Online-Plattform “Reddit”.

Als feststand, dass ihr Kind ein Mädchen wird, wollte der 24-Jährige Ehemann und Vater es nach seiner Ex-Freundin benennen. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendeine Ex-Freundin, sondern die Liebe seines Lebens, die er ganz offensichtlich immer noch nicht hinter sich gelassen hat.

Schon zu Beginn der Beziehungsoll die Frau immer wieder für Ärger gesorgt haben. Doch dann zog sie laut der 23-Jährigen weg und das Thema schien erledigt.

Als “Kompromiss” darf die sie das nächste Kind benennen

Auf die Frage, warum er gerade diesen Namen will, soll er seiner Frau geantwortet haben, da es mit ihm und seiner Ex nicht geklappt hat, will er sie so für immer in Erinnerung behalten. Als “Kompromiss” darf die angehende Mutter dann das nächste Kind benennen.

Seine Entschlossenheit, den Namen seiner Ex zu nehmen, irritiert und verletzt die Frau so sehr, dass sie sogar die Scheidung in Erwägung zieht. Auf “Reddit” bat die Schwangere dann andere Nutzer um Rat.