Pigmentstörung: "Früher war ich schwarz – so werde ich nun als Weiße behandelt"

Mittlerweile wird Paula als weiße Frau wahrgenommen. Erst nachdem sich ihre Hautfarbe gewandelt hat, hat sie verstanden, wie präsent Rassismus in unserem Alltag ist.

Paula kam in jungen Jahren aus Indien nach Großbritannien. Zunächst fiel sie wegen ihrer dunklen Hautfarbe auf – dann allerdings bekam sie Vitiligo: Das ist eine seltene Hauterkrankung, bei der die Pigmentierung stellenweise oder flächendeckend verloren geht. Es entstehen weiße Flecken auf der Haut.

Ich bin als Mädchen mit dunkler Haut in Indien aufgewachsen, aber seit 18 Jahren lebe ich als weiße Frau in Großbritannien.

Als wir in den 70er-Jahren hierher zogen, hatte Enoch Powell erst wenige Jahre zuvor seine ”Rivers of Blood”-Rede (“Ströme von Blut”) gehalten. Das bedeutete, dass man damals als Asiate auf jeden Fall mit Rassismus konfrontiert werden würde – in welcher Form auch immer. Erst, nachdem wir Indien verlassen hatten, wurde mir bewusst, dass ich dunkelhäutig war. Meine Mitschüler nannten mich “Paki”. Anfangs verwirrte mich das, und ich erinnerte sie immer wieder daran, dass ich aus Indien und nicht aus Pakistan kam.

In meiner Familie taucht seit drei Generationen Vitiligo auf. Bei dieser Krankheit führt Melanin-Mangel dazu, dass sich blass-weiße Flecken auf der Haut bilden. Nachdem ich aus Indien ausgewandert war, entstanden weiße Flecken um meine Augen, am Hals und an den Händen.

Auch mein Vater hat seine Pigmente verloren

Die Verwandlung von Braun zu Weiß schien in meiner Familie normal zu sein – bei meinem Vater war genau dasselbe passiert. Er hatte eine universelle Vitiligo, was bedeutete, dass er all seine Pigmente verloren hatte und weiß geworden war. Er sprach selten darüber, aber wir wussten, dass das Leben in Indien für ihn schwer gewesen war.

► Menschen spuckten ihn an, wenn er vorbeikam.

► Türen wurden ihm vor der Nase zugeschlagen.

► Andere Leute wollten nicht mehr anfassen, was er berührt hatte.

Vitiligo wurde als eine Form der Lepra angesehen. Das einzige Foto, das wir von ihm haben, zeigt ihn als gut aussehenden, dunkelhäutigen indischen Mann.

Um mir das Leben zu erleichtern, schlugen meine Eltern vor, eine “Milch- und Fischdiät” zu beginnen, die die Vitiligo beschleunigen sollte. Ich musste ein kaltes Stück Fisch (ohne Teigmantel) essen und werktags ein Glas Milch trinken. Ich gewöhnte mich so sehr an diese Diät, dass ich sie von meiner Teenagerzeit bis in meine frühen 30er Jahre fortführte.

In meiner Teenie-Zeit fing ich an, meine Flecken abzudecken

Meine Eltern unterstützten mich in dieser Zeit sehr. Als sie in meinen Teenagerjahren merkten, dass mir meine Flecken zusetzten, zeigten sie mir eine “Abdeck”-Methode. Für eine 14-Jährige war sie nicht gerade einfach umzusetzen, und man musste ein wenig herumprobieren.

Man muss eine winzige Menge Kaliumpermanganat-Kristallen in Wasser auflösen und in eine kleine Flasche abfüllen. Wenn den Kristallen etwas Wasser hinzugefügt wird, ändern sie ihre Farbe.

Die Kunst bestand darin, die Farbe so zu wählen, dass sie meinem Hautton am nächsten kam. Dann färbte ich mit einem Wattestäbchen die Flecken um meine Augen, auf meinem Körper und meinen Händen und deckte meine Haut zusätzlich mit Make-up ab.

Das zu perfektionieren war zeitaufwendig und gelegentlich auch schmerzhaft: Wenn sich die Kristalle nicht vollständig aufgelöst hatten, verätzten sie die Haut. Die fertige Masse durfte man nicht anfassen, also kein Augenreiben, kein Kratzen der Nase, und Gott bewahre, wenn ich vom Regen erwischt wurde. Dazu noch die zahlreichen Krägen, die vom Make-up verfärbt wurden.

So anstrengend es war, dieses Prozedere jeden Tag aufs Neue durchzumachen, so sehr gab es mir letztlich auch die Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu führen: Kontakte zu knüpfen, ausgiebig um die Welt zu reisen, zu arbeiten, zu heiraten, eine Familie zu gründen, von meinen späten Teenager-Jahren bis in meine frühen 30er. Ich vergaß die Flecken, sobald ich sie verdeckt hatte.