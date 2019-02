Ein Frisör in Vietnam schneidet seinen Kunden die Haare gratis – aber nur, wenn sie sich die Frisur von Donald Trump oder Kim Jong-un schneiden lassen.

Die beiden Politiker werden in den kommenden Tagen in Vietnam sein.

Im Video oben seht ihr zwei Kunden, die sich nach dem Vorbild von Donald Trump oder Kim Jong-un frisieren lassen haben.

Der Frisör Le Tuan Duong aus der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi hat in den vergangenen Tagen mit einem ganz besonderen Angebot gelockt: Kunden können sich ihre Haare kostenlos schneiden lassen – jedoch nur unter einer fiesen Bedingung.

Die Kunden erhalten den gratis Haarschnitt nur dann, wenn sie sich die Frisur von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump oder dem Oberhaupt der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong-un, schneiden lassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur “Reuters”.

In den kommenden Tagen steht ein Gipfeltreffen der beiden Politiker in Vietnam an. Zu Ehren von Trump und Jong-un entschied sich der Frisör also, kostenlose Haarschnitte inspiriert durch die beiden Oberhäupter anzubieten.

