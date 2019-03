Friedrich Merz will für CDU-Amt kandidieren

Anadolu Agency via Getty Images

► Friedrich Merz will nach seiner Niederlage im Ringen um den CDU-Vorsitz offenbar doch ein Amt in der Partei übernehmen. Er werde für den Posten des Vizepräsidenten des CDU-Wirtschaftsrates kandidieren, berichtet die “Bild”-Zeitung.

► Die designierte Chefin des Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, sagte das der “Bild”. “Der Wirtschaftsflügel repräsentiert viele der rund 49 Prozent der Delegierten, die Friedrich Merz beim CDU-Parteitag gewonnen hat. Deshalb erwarte ich eine große positive Resonanz”, begründete sie den Schritt.

► Laut der “Bild” will Merz im Herbst auch in dieser neuen Funktion im Landtagswahlkampf in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auftreten.

Warum der Bericht zu Merz wichtig ist: