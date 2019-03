FridaysForFuture: So antworten die streikenden Schüler ihren Kritikern

“Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!”, brüllt ein junger, schlanker Mann durchs Megafon. Die dunkelblonden Locken kleben klatschnass auf seinem Kopf, Regen tropft in sein Gesicht. Doch all das scheint ihm egal, während er hunderten Gleichaltrigen im baden-württembergischen Heilbronn an diesem Freitagvormittag Parolen entgegenruft.

In über 100 Ländern auf der ganzen Welt streiken an diesem Tag Hunderttausende Schüler für den Klimaschutz – auch in Deutschland sind in mehr als 220 Städten Kinder und Jugendliche im Rahmen von ”#FridaysForFuture” auf der Straße. So auch in Heilbronn.