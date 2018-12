Der ehemalige Schumacher-Weggefährte Jean Todt berichtet, wie Angehörige versuchen, dem verunglückten Rennprofi zu helfen.

Auch er besuche Schumacher regelmäßig.

Am 3. Januar wird Michael Schumacher 50 Jahre alt – noch immer abgeschottet von der Öffentlichkeit, im Kreise seiner Familie.

Im Dezember 2013 war die Formel-1-Legende schwer beim Ski-Fahren in den französischen Alpen verunglückt.

Seitdem dringen nur sehr wenige Informationen über Schumachers derzeitigen Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Als gesichert gilt nur: In seinem Anwesen in Gland in der Schweiz wird Schumacher intensiv betreut.

Dort laut Angaben der “Bild”-Zeitung immer wieder zu Gast: Der ehemalige Formel-1-Boss Jean Todt, ein enger Freund des ehemaligen Rennfahrers.

Jean Todt: “Das wird ihn freuen”

Der verriet nun: “Jeder weiß, dass ich ihn regelmäßig besuche. Das werde ich auch diese Woche machen.“

Todt schaue sich mit Schumacher regelmäßig Rennen an, berichtet die Zeitung. Auch Renngeräusche seien Schumacher in der Vergangenheit vorgespielt worden – offenbar um die Genesung zu beschleunigen.