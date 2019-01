Sascha Schuermann via Getty Images

Sascha Schuermann via Getty Images Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU).

► Der Mann soll seinen Wagen in der Silvesternacht auf seiner Fahrt in Bottrop und in Essen aus Fremdenhass mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben. Dabei verletzte er insgesamt acht Menschen, die meisten aus Syrien und Afghanistan .

► Nach der Attacke auf feiernde Passanten im Ruhrgebiet ist gegen den 50 Jahre alten Autofahrer Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Das hat Reul noch gesagt:

Laut Reul haben die Sicherheitsbehörden derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann – ein Deutscher aus Essen – Verbindungen in die rechtsextreme Szene hat. Ob der 50-Jährige in der Zwischenzeit ein Geständnis abgelegt oder sich zu seinem Motiv geäußert habe, wollte die Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch nicht sagen.

Die Ermittler gaben an, dass sie “erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers” hätten. Er sei bei der Polizei bislang nicht in Erscheinung getreten, hieß es.

Reul zufolge war der Mann in der Vergangenheit in Behandlung. Es sehe so aus, dass er “aus einer persönlichen Betroffenheit und Unmut heraus dann Hass auf Fremde entwickelt hat”, sagte der Innenminister im WDR.

So reagiert Kevin Kühnert auf Reuls Aussage:

Mit seiner Aussage, dass der Täter “aus einer persönlichen Betroffenheit” gehandelt habe, sorgt Reul derweil im Netz für viel Unmut.

So schrieb Juso-Chef Kevin Kühnert auf Twitter: