Frau zieht bei Hochzeit nackt Brautkleid an – und kommt nicht mehr heraus

Protziger Ring, fette Braut

Und sogar bei einem Besuch im neuen Haus des Paares habe sie an allem etwas auszusetzen gehabt:

Das günstige Reihenhaus des Paares und der Moissanit-Ring der Braut seien zu protzig. Die baldige Braut sei “zu fett”.

Die Schwiegermutter in spe habe die Frau zudem angewiesen, auf ihre Ernährung zu achten, damit sie in das Hochzeitskleid passe.

Als die Braut in spe am selben Tag in ihr Schlafzimmer ging, konnte sie wohl ihren Augen nicht trauen.

“Sie hatte nicht mal Unterwäsche an”

″‘Was zur Hölle?!’, platzte es aus mir heraus”, schreibt die Reddit-Nutzerin.

Es bot sich ihr ein wohl grotesker Anblick: Ihre Schwiegermutter in spe habe in ihrem Brautkleid festgesteckt – splitterfasernackt und mit dem Kleid überm Kopf. Dabei habe sie geschrien: “Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott!”

Um Schaden am Kleid abzuwenden, habe sie ihrer Schwiegermutter in spe aus dem Kleid geholfen. “Unter größtem Ekel, weil sie ja nicht mal Unterwäsche anhatte”, schreibt die Verlobte.

Doch vergebens: Die Schwiegermutter hätte das Kleid bereits stellenweise zerrissen, einen Reißverschluss zerstört sowie die Schleppe angerissen und verdreckt.