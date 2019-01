Vor drei Jahren hat eine Frau die Entscheidung getroffen, ihren untreuen Ehemann verlassen zu wollen.

Doch sie nahm sich drei Jahre Zeit für die Trennung – um einen Plan schmieden zu können.

Eine Trennung ist in den meisten Fällen schmerzhaft, gemeinsame Kinder machen es oft nicht leichter.

So dürfte es auch Tammy aus Australien gegangen sein. Als sie erfuhr, dass ihr Mann sie betrügt, war ihr sofort klar, dass sie ihn verlassen muss.

Doch anstatt sofort Schluss zu machen, begann sie, einen Plan zu schmieden und drei Jahre an diesem festzuhalten.

Das berichtet sie dem Frauenmagazin “Whimn”.

Sie schrieb, dass ihr Mann Peter von seiner Affäre berichtete. Doch er habe sie beendet, weil er merkte, dass er mit seiner Frau zusammen sein möchte. Doch für die betrogene Frau gab es kein Zurück mehr.

Sie sagte:

“Es ist nicht einfach, sich zu trennen, wenn man zwei Kinder hat und einen Gelegenheitsjob. Außerdem habe ich keine Familie hier in Australien, mit meinen Kinder zurück nach London ziehen, das kann ich mir auch nicht leisten.”

Frau bereitete ihre Trennung mehrere Jahre lang vor

Also plante die betrogene Frau die folgenden Jahre bis ins Detail. Sie legte ein geheimes Konto an und nahm mehrere Jobs an, um mehr Geld zu verdienen. Im Hinterkopf hatte sich dabei ein bestimmtes Datum für den Schlussstrich, nämlich das Neujahr 2019.