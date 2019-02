Vergangenen Sonntag hat eine Frau ihr Leben riskiert, um einen Hund aus einem zugefrorenen See zu retten. Der Vorfall ereignete sich in der englischen Stadt Hull.

Der Hund, der in den See gesprungen war, drohte zu ertrinken. Die Frau, die noch nicht identifiziert wurde, schwamm circa 20 Meter durch das eisige Wasser des East Parks, um das Tier zu retten.

Der regionalen Zeitung “HullLive” schilderte ein Augenzeuge die Heldentat der Frau:

“Ich glaube, ein älterer Herr hat seinen Hund verloren und der war in den See gesprungen und konnte nicht wieder herauskommen. Der Hund wirkte verzweifelt, das Wasser muss sehr kalt gewesen sein. Dann kam eine Frau, brach das Eis vor ihr auf und sprang hinein. Sie schwamm 20 Meter in den See hinein und brachte den Hund mit.”