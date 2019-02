Eine Amerikanerin sollte darüber entscheiden, ob die lebenserhaltenden Geräte ihres Bruders abgeschaltet werden sollten.

Wenig später stellte sich jedoch heraus, dass die Ärzte einen großen Fehler gemacht hatten.

Es ist wohl eines der schlimmsten Dinge im Leben eines Menschen: Ein Angehöriger liegt im Sterben und man wird vor die Wahl gestellt – Leben oder Sterben lassen? So ging es der Amerikanerin Shirell Powell aus New York.

Mitte Juli des vergangenen Jahres haben Verantwortliche eines New Yorker Krankenhauses die Frau angerufen und sie informiert, dass ihr Bruder Frederick Williams in die Klinik eingeliefert wurde. Darüber berichtete der amerikanische Nachrichtensender “CNN” vor wenigen Tagen.

Am Telefon habe der Arzt Powell gesagt, dass sein Team nichts mehr für ihren Bruder tun könne. Nach einer Überdosis Drogen mussten ihn die Ärzte für hirntot erklären. Nach einigen Wochen habe Powell dann entschieden, die lebensrettenden Geräte ihres Bruders abzuschalten und ihn sterben zu lassen. Daraufhin organisierte sie die Beerdigung.

Nach einer veranlassten Autopsie kam dann jedoch der große Schock: Der verstorbene Mann war gar nicht ihr Bruder.

Der Mann war nicht ihr Bruder

Der Tote hieß Freddy Clarence Williams, hatte somit einen ähnlichen Namen wie Shirell Powells Bruder. Offenbar fand in der Klinik eine Verwechslung statt, denn ihr richtiger Bruder war laut “CNN” tatsächlich kurz zuvor Patient in diesem Krankenhaus gewesen.

Powell war in den Unterlagen als Notfallkontakt ihres Bruders angegeben. Die Patientenakten hatten Angestellte offensichtlich vertauscht und den Fremden, der nach Powells Bruder eingeliefert wurde, für genau eben diesen gehalten.

Sie hätte ihren eigenen Bruder doch erkennen müssen, dürften viele denken. Powell erklärte dem Sender, dass ihr vermeintlicher Bruder mit sehr stark geschwollenem Gesicht im Krankenbett lag. Sie sagte:

“Er trug eine Halskrause und hing an mehreren Schläuchen. Alles war ähnlich. Wenn Krankenhausmitarbeiter dir sagen, dass dort dein Bruder liegt und da ist eine Ähnlichkeit, dann glaubst du das auch.”

Powells Anwalt ist sich jedoch sicher, dass das Personal mit wenig Aufwand hätte herausfinden können, dass es sich nicht um den Bruder seiner Mandantin gehalten hatte. “Die Geburtstage und Sozialversicherungsnummern stimmten nicht überein. Die Namen waren unterschiedlich”, sagte er dem Sender.

Powell verklagt das Krankenhaus auf Schadensersatz

Die Frau habe nur kurze Zeit später erfahren, dass ihr Bruder tatsächlich am Leben ist und sich momentan in einem Gefängnis auf der New Yorker Insel Rikers Island befinde.

Sie selbst hatte laut “CNN” keinen Kontakt zu ihrem Bruder bis sie von seinem vermeintlichen Krankenhausaufenthalt erfuhr. Sie möchte jetzt das Krankenhaus auf Schmerzensgeld verklagen. Powell habe emotionale Schäden davon getragen, da sie ihren vermeintlichen Bruder identifizieren musste. Ihr Anwalt berichtete, dass sie sogar psychologisch betreut wird.