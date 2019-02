Die Türkin Nazmiye Sakalloglu hat jahrelang unter heftigem chronischen Husten leiden müssen. Immer wieder ging sie von Arzt zu Arzt, doch niemand schien ihr helfen zu können.

Dann fand sie einen Mediziner, der sie näher untersuchte und ein Röntgenbild von ihrer Lunge machte. Was der Arzt auf dem Bild sah, machte ihn fassungslos: Die Frau hatte eine Nadel in ihrer Lunge – und das scheinbar seit mehreren Jahren. Darüber berichtet die Nachrichtenseite “Yahoo 7 News”.

Zwei Jahre lang klapperte Sakalloglu mehrere Ärzte in Istanbul ab. Auch in der türkischen Hauptstadt Ankara versuchten Mediziner ihr zu helfen – jedoch erfolglos.

Jedes Mal hieß es, der starke Husten werde durch eine Allergie ausgelöst. “Sie gaben mir Allergie-Medikamente und schickten mich zurück nach Hause”, sagt Sakalloglu.

In der Stadt Kastamonu nahmen die Ärzte die Türkin endlich ernst. Erstmals untersuchte sie ein Arzt im Krankenhaus und machte ein Röntgenbild. Auf diesem offenbarte sich das, was der Frau jahrelange Schmerzen und Husten bereitete: eine drei Zentimeter große Nadel in der linken Hälfte ihrer Lunge.