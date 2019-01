Frau liegt seit 14 Jahren im Koma und wird Mutter – jetzt spricht ihre Familie

Eine Amerikanerin, die seit 14 Jahren im Wachkoma liegt, hat vor einem Monat ein Kind bekommen.

Die Familie der Patientin hat sich jetzt zu dem Vorfall geäußert und sagt, was mit dem Kind passieren wird.

Dieser Fall sorgt für weltweites Aufsehen: Eine Frau, die seit 14 Jahren im Wachkoma liegt und in einer entsprechendes Pflegeeinrichtung lebt, hat Ende Dezember ein Kind auf die Welt gebracht.

Die Polizei in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona geht von einem Verbrechen aus und ermittelt daher in diesem Fall. Die Beamten untersuchen den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs, woraus die Schwangerschaft der Patientin resultierte. Die “New York Times” berichtete am Freitag über den Fall.

Momentan sammelt die Polizei DNA-Proben aller männlicher Mitarbeiter, die in der Pflegeeinrichtung arbeiten.

Ein Sprecher des Unternehmens Hacienda HealthCare, zu dem auch die Einrichtung, in der sich der Vorfall ereignete, gehört, sagte:

“Als Unternehmen begrüßen wir diese Entwicklung der laufenden polizeilichen Ermittlungen.”

Frau bekommt ein Baby – obwohl sie seit 14 Jahren im Wachkoma liegt

Die 29-Jährige soll vor ihrer Einlieferung fast ertrunken sein und befindet sich seither in einem vegetativen Zustand, auch Wachkoma genannt. Die Patientin befindet sich seit 14 Jahren in dieser Einrichtung. Das berichtet die “New York Times”. Bei dieser Form des Komas zeigt der Mensch bestimmte Reflexe und Bewegungen, jedoch kein Bewusstsein.

Zum ersten Mal meldet sich nun die Familie der Patientin zu Wort. Ihr Anwalt äußerte sich stellvertretend für seine Klienten gegenüber dem amerikanischen Magazin “People” zu dem Vorfall. John Micheaels sagte: