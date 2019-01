Vor 14 Jahren hatte eine Frau einen Unfall und befindet sich seither in einem vegetativen Zustand in einer entsprechenden Einrichtung.

Vor einem Monat bekam sie ein Kind – die Polizei geht von einem Verbrechen aus und ermittelt.

Im Video oben seht ihr einen weiteren Missbrauchsfall in einer Pflegeeinrichtung: Enkel fällt auf, dass sich sein Großvater merkwürdig verhält - also installiert er eine Kamera in der Wohnung.

Eine Frau, die seit 14 Jahren im Wachkoma liegt und sich seither in einem Plegeheim befindet, hat Ende Dezember ein gesundes Kind auf die Welt gebracht.

Die Polizei in Phoenix in dem US-Bundesstaat Arizona geht von einem Verbrechen aus und ermittelt daher in diesem Fall. Die Beamten untersuchen den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs, woraus die Schwangerschaft der Patientin resultierte. Die “New York Times” berichtete am Freitag über den Fall.

Mehr zum Thema:Frau liegt seit 14 Jahren im Wachkoma und bekommt Baby – Polizei ermittelt

Nun gibt es neue Informationen zu dem derzeitigen Ermittlungsstand.

Wie die “Washington Post” berichtet, verlangt die Polizei eine DNA-Probe von jedem männlichen Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung. So soll herausgefunden werden, wer der Vater des Kindes und gleichzeitig der vermeintliche Straftäter ist. Außerdem habe die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für die Einrichtung erhalten.

Bis jetzt haben die Beamten aber noch keinen Verdächtigen und deshalb kam es noch nicht zu einer Verhaftung.

Polizei verlangt DNA-Test aller männlichen Mitarbeiter

Wie die Zeitung schreibt, wurde die Patientin in den vergangenen 14 Jahren rund um die Uhr in ein und dem selben Zimmer betreut und gepflegt. Ob sie sich dort noch immer befindet, ist unklar. Die Frau soll heute 29 Jahre alt sein.

Ein Sprecher des Unternehmens Hacienda HealthCare, zu dem auch die Einrichtung, in der sich der Vorfall ereignete, gehört, sagte:

“Als Unternehmen begrüßen wir diese Entwicklung der laufenden polizeilichen Ermittlungen.”

Wie die “Washington Post” weiter schreibt, hat der Hauptgeschäftsführer von Hacienda HealthCare, Bill Timmons, seinen Posten abgegeben, nachdem er von dem Vorfall in einer seiner Einrichtung gehört hatte. Das verkündete der Sprecher des Unternehmens, David Leibowitz. Er sagte: