Frau kauft Flohmarkt-Ring – 33 Jahre später erfährt sie, was er wert ist

Der Fall gleicht einer Folge der ZDF-Sendung “Bares für Rares”: Die Britin Debra Goddard hat für neun Euro einen Glasring auf einem Flohmarkt gekauft und ihn 33 Jahre lang in einer Kiste aufbewahrt.

Die heute 55-jährige Wohltätigskeitsarbeiterin ließ das Schmuckstück bei einem Juwelier schätzen.

Dann der Hammer: Der Juwelier teilte Goddard mit, dass der vermeintliche Glasring ein 26,27 großer Karat-Diamantring sei. Damit sei das Schmuckstück knapp 844.000 Euro wert.

Für die 55-Jährige aus West-London war das ein Schock. Der britischen Tageszeitung “The Sun” sagte sie jetzt in einem Interview:

“Als ich zu dem Juwelier ging, wurde er fast ohnmächtig und sagte: ‘Weißt du, was das ist? Es ist ein Diamant.’ Ich blieb die ganze Nacht auf und sah mir den Ring an. Ich fragte mich, was ich tun sollte.”