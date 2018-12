Frau ist unfreundlich zu Verkäuferin im Supermarkt – die Rache der Kassiererin ist grandios

Vor 17 Jahren habe Bélanger Demaneuf in einem Laden in ihrer Nachbarschaft gearbeitet. Kurz nach Weihnachten hätten sie im Geschäft den Baumschmuck um 75 Prozent reduziert. So auch der kleine Stern aus ihrem Facebook-Post – er soll nur noch 50 Cent gekostet haben.

Der Frau soll damit nicht zufrieden gewesen sein: “Sie begann mit mir zu streiten, wurde richtig unhöflich und aggressiv”, beschreibt Bélanger Demaneuf die Situation. “Da sie mich nicht dazu bringen konnte nachzugeben, sagte sie: ‘Na gut! Eine Freundin von mir arbeitet in einem anderen Laden der Kette und sie hat mir erzählt, dass der Baumschmuck morgen sowieso um 90 Prozent reduziert wird, also komme ich einfach morgen wieder.’”

► Bélanger Demaneuf hätte die Kundin darauf hingewiesen, dass die Sterne am folgenden Tag eventuell nicht mehr da sein könnten.

Die Supermarkt-Verkäuferin fasste einen Plan

Doch die Frau hätte ihr nur gedroht: “In diesem Laden gibt es zwölf Sterne. Niemand wird alle zwölf Sterne kaufen. Ich bekomme, was ich will, bereiten Sie sich darauf vor, morgen richtig dumm dazustehen.”

Doch Bélanger Demaneuf sollte Recht behalten – denn offenbar kaufte sie einfach alle zwölf Sterne aus dem Laden selbst.

► Doch an dieser Stelle hörte ihre weihnachtliche Rache nicht auf. “Ich rief die andere Filiale des Ladens in der Gegend an und kaufte ALLE ihre Sterne”, schreibt sie auf Facebook. “Und nur um extra gehässig zu sein, kaufte ich alle Sterne in zwei weiteren Städten. Das waren die rachsüchtigsten 30 Dollar, die ich jemals ausgegeben habe.”