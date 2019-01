Gelbwesten-Schläger: Französische Politikerin warnt vor "ausländischen Mächten"

► Marlène Schiappa, Frankreichs Staatssekretärin für Gleichberechtigung, hat in einem Radiointerview der italienischen Regierung schwere Vorwürfe in Bezug auf die Gelbwesten-Proteste in Frankreich gemacht.

► “Wer finanziert die Gewalt, wer finanziert die Randalierer?”, fragte Schiappa am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender France Inter. Die Politikerin von La République en Marche ging besonders auf den Fall des Ex-Boxers Christophe Dettinger ein, der vergangenes Wochenende auf zwei Polizisten eingeprügelt und landesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.

► Unbekannte hatten für den festgenommenen Ex-Boxer insgesamt über 100.000 Euro gespendet. Schiappa forderte bereits zum zweiten Mal, aufzudecken, wer hinten den Spenden stecke.

► Dann brachte sie Italien ins Spiel. Angesichts “der Position einiger italienischer Verantwortlicher” sagte sie: “Es wäre interessant zu wissen, ob es ausländische Mächte gibt, die die Schläger und die Gewalt in Paris finanzieren oder nicht.”

Warum Schiappa Italien im Verdacht hat: