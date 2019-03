Fotografin Annika Weertz: "Männer kennen Penisse nur aus Pornos"

Weertz’ männliche Models rekeln sich auf Blumenwiesen . Sie schauen verträumt in die Ferne – nicht, als wollten sie besonders verwegen wirken. Sondern so, dass ihre Verletzlichkeit ganz offen zu sehen ist.

Viel lieber stellt die 27-Jährige das Gewöhnliche infrage. Die Art und Weise etwa, in der Frauen und Männer auf Fotos portraitiert werden. Und damit die Art und Weise, mit der sie Einzug in die Popkultur und das kollektive Gedächtnis finden.

Besonders mit deinen Fotos von Männern hast du ja eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt. Weil die Models weicher und irgendwie weiblicher anmuten als in gewöhnlichen Darstellungen. Wie hat das begonnen: Warst du gelangweilt von der ästhetischen Norm oder war das von Anfang an ein bewusster emanzipatorischer Akt?

Weertz: Selten. Ich hätte schon Lust, sie mehr drauf zu haben. Aber es ist gar nicht so leicht, Männer zu finden, die sich so fotografieren lassen. Viele Männer finden es sogar unangenehm, unerigierte Penisse zu sehen.

Nicht nur. Mir hat gestern erst ein Freund erzählt, wie in gewissen liberalen Feministinnenkreisen darüber geredet wird, dass ein Mann gefälligst mindestens 1,80 Meter groß sein sollte. Weil man ja schon genug Arbeit in die Beziehung steckt und dann kann er immerhin groß sein.

Dabei bin ich überzeugt: Das Frauenbild in unserer Gesellschaft ändert sich automatisch, wenn sich das Männerbild ändert. Der größere feministische Akt ist es, das Männerbild zu ändern als das Frauenbild.

Wie groß ist der Widerstand dagegen? Gibt es auch Männer, die zu deinen Bildern sagen “das geht gar nicht”? Oder sich sogar in ihrem Stolz verletzt fühlen?

Eine meiner Lieblingsreaktionen: “Ich fand deine Bilder immer ganz cool, bis du angefangen hast, beharrte Männerärsche zu fotografieren.“ Bei einer Ausstellung in Berlin stand einmal ein junger Mann vor einem Bild, auf dem ein Kumpel von mir in einer Badewanne liegt, da ist auch ein unerigierter Penis drauf. Der hat gesagt, das findet er richtig unangenehm. “Der Blick... Und das mit dem Penis...“ Angegriffen fühlen sich auch einige – vor allem Männer. Das spiegelt sich dann aber eher in Kommentaren im Internet.

Du sprichst gerne über die Authentizität von Bildern. Was macht einen Mann, der nackt und irgendwie hilflos in einem Wald steht, authentischer als einen Draufgänger-Macho, der sich in Calvin-Klein-Pose auf dem Bett rekelt?

Dass die Calvin-Klein-Unterwäsche fehlt. Nein, im Ernst: Mir geht es nicht darum, dass das Umfeld authentischer ist. Wobei nackt im Wald rumzulaufen für einige sicher authentischer ist, als eine Calvin-Klein-Unterhose zu tragen. Aber ja: Mir geht es eher um das Gefühl. Ich sage bei einem Shooting nicht: Guck so! Mach das! Ich gebe keine Anweisungen und lasse den Prozess authentisch und natürlich sein.

Aber viele Männer sehen sich doch genauso, wie sie dargestellt werden: Als athletische Macho-Figuren in Calvin-Klein-Unterwäsche. Muss man das nicht bloßstellen?

Bloßstellen? Nein. Wenn die Leute sich in dieser Rolle wohlfühlen, ist das ja okay. Aber das Männerbild dahinter ist eben nicht die Realität. In letzter Zeit hört man, dass jetzt der “Dad Bod” cool werden soll, der Männerbauch. Das finde ich eigentlich stark. Dieses Plus-Size-Ding ist ja bei Frauen schon sehr präsent, bei Männern dagegen bei weitem nicht so populär.

Kommen wir zur Frau. Was ist dir wichtig, wenn du Frauen fotografierst?

Tatsächlich, dass ich sie mag. Ich gehe bei der Auswahl nicht nach Körpern, auch wenn mir das immer wieder Leute vorwerfen. Es gibt ja in gewissen Kreisen die Auffassung: Wenn man zum Beispiel keine Fotos von übergewichtigen Frauen macht, ist man “fatphobic“. Ich muss aber sagen: Mir geht es um das Gesicht und die Ausstrahlung, alles andere kommt danach. Deswegen werde ich auch nicht müde, Bella zu fotografieren.