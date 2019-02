Förster aus Bayern erlebt den Klimawandel täglich und warnt vor fatalen Folgen

Der 60-Jährige ist Förster und Berater für Waldbesitzer im Landkreis Dachau. Seit 1990 ist er in den Wäldern des Landkreises unterwegs. Und er ist in Sorge. “Als ich angefangen habe, gab es nur Fichten. Überall Fichten. Das wäre heute undenkbar.”

Deshalb müssen Knierer und seine Kollegen in ganz Deutschland gegensteuern. In der Schule hört jedes Kind von Laub-, Tannen- und Mischwäldern. Die ersten beiden wird es bald nicht mehr geben.

Ursprünglich hat der 60-Jährige eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht. “Aber ganz schnell habe ich gemerkt, dass ich weg will von Computern.” Er wollte lieber in die Natur, dafür begeistert er sich auch noch nach Jahrzehnten.

Doch weil sie immer mehr werden, suchen sich die Paarhufer auch auf angrenzenden Feldern Futter – zum Leidwesen der Landwirte. Und manches Wildschwein verirrt sich gar bis in die Stadt. “Im Urlaub bin ich in der Nähe von Berlin vor einem Kindergarten auf ein Schild gestoßen: ‘Bitte Türe schließen wegen der Wildschweine’”, erzählt Knierer lachend.

Knierer ist Berater für Waldbesitzer seines Landkreises. Viele fragen ihn, was sie pflanzen sollen, damit es auch in Zukunft Bestand hat. “Ich kann Ihnen dann Dinge empfehlen, aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Wir wissen es alle nicht.” Der 60-Jährige zeigt eine Bodenkarte. Lehm, Sand, Ton? Früher war vor allem das relevant.

“Jeder Baum hat mehr Schädlinge, als wir Baumarten haben.” Solche, die heute noch unschädlich sind oder in anderen Klimazonen vorkommen, könnten sich plötzlich in deutschen Regionen wohlfühlen und ausbreiten. “Wir haben vor zehn, 15 Jahren angefangen, viele Eschen zu pflanzen. Doch die sind momentan am Abnippeln.”

► Der Überschuss an Regen im Winter durchweicht die Waldböden. Sie können Nährstoffe dann schlechter speichern und Schadstoffe schlechter filtern. Zur Freude von Schädlingen. So hat sich ein Pilz aus Asien ausgebreitet. Das sogenannte Falsche Weiße Stängelbecherchen befällt die heimischen Eschen und lässt sie absterben.

Durch die verschobene Niederschlagsverteilung wachsen gleichzeitig die heimischen Baumarten langsamer. Die Trockenheit im Sommer erhöht die Waldbrandgefahr. Die Lebenszyklen von Bäumen brauchen Jahrzehnte, um sich den klimatischen Änderungen anzupassen.

Knierer führt durch Staats- und Privatwald rund um Odelzhausen, immer wieder vorbei an lichten Stellen. “Als ich gerade studierte, sprachen in den 1980er Jahren alle vom großen Waldsterben durch den sauren Regen.” Ein großer gesellschaftlicher Aufschrei und Filtersysteme retten die deutschen Wälder damals vor dem Untergang.

Doch was ist jetzt? “Wir brauchen Sensibilität und Vielfalt. Aber wenn der Mensch so weiter macht und sich nicht ums Klima sorgt, dann nützt das alles nichts. Da ist unsere Vegetation nicht drauf eingestellt. Da können wir noch so viel Mischwald aufforsten.” Wenn ein Jahrhundertsturm kommt, dann sei es egal, welche Bäume da stehen. “Die fallen dann einfach um. Dann ist der Wald kaputt.”

Im Rahmen einer Themenwoche zum Klimawandel in Deutschland spricht die HuffPost mit Stadtplanern, Naturschützern, Klimaforschern und Meteorologen.

Außerdem schauen wir uns vor Ort an der Küste, in den Bergen, Wäldern und Großstädten gemeinsam mit Experten an, wo die Folgen des Klimawandels in Deutschland bereits sichtbar sind.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 17.02.2018