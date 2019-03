Flüchtlingsblogger Sherwan: "Danke, dass ich zu Wort kommen durfte!"

AMED SHERWAN "Und am allerbesten sind die Nachrichten von Leuten, die sich mit meinen Geschichten identifizieren können und mir sagen, dass ich ihren Gefühlen Worte verleihe."

Amed Sherwan ist als 15-Jähriger aus dem Irak nach Deutschland geflohen. In seiner Heimat wurde er inhaftiert und gefoltert, weil er nicht an Gott glaubt. Sein Vater hatte ihn angezeigt. Für die HuffPost bloggte er über Oriental Diversity, Meinungsfreiheit und kulturelle Unterschiede. In seinem letzten Blog schreibt er darüber, warum es für Geflüchtete besonders wichtig ist, in öffentlichen Debatten gehört zu werden.

“Wenn ich so jung nach Deutschland gekommen wäre wie du, wäre ich jetzt an der Uni”, sagte mir kürzlich ein Freund, der als Erwachsener vor dem Krieg in Syrien geflüchtet ist. Sein Kumpel pflichtet ihm bei und ich fühlte mich wie ein totaler Versager, weil ich mich eher schlecht als recht durch die Schule quäle und keine Ahnung habe, wie meine berufliche Zukunft aussehen wird. Auch meine Geschwister im Irak verstehen nicht, warum ich mich so schwer tue. Mein großer Bruder ist Ingenieur, meine Schwester hat Biologie studiert und mein kleiner Bruder macht gerade sein Abitur. Sie haben ihre Schulbildung auf ihrer kurdischen Muttersprache absolviert und keine Ahnung davon, wie schwer es ist, sich ganz allein in einem fremden Land durchzuschlagen. Mehr zum Thema: Flüchtling: “Ich bin nicht geflohen, um mir in Deutschland den Mund verbieten zu lassen” Natürlich gibt es immer wieder die Vorzeigeflüchtlinge, die schon nach einem Jahr Klassebeste sind, später Medizin studieren und als Bereicherung für Deutschland gefeiert werden. Und dann gibt es die handwerklich Begabten, die darüber ein Weg ins Berufsleben finden. Doch die meisten in meinem Freundeskreis müssen sich, genau wie ich, auf ein Leben im Niedriglohnsektor einstellen.

Aber auch das ist in Ordnung und gehört leider für viele zu einem Leben nach der Flucht dazu. Denn wir sind schließlich nicht hier her gekommen, um reich zu werden, sondern um zu überleben. Aber ein Zuckerschlecken ist es eben nicht. Daher ist es anstrengend, wenn Leute immer wieder damit argumentieren, dass “wir ja nur ihren” Wohlstand wollen. Und als würde es nicht reichen, sich mit den Vorurteilen einiger Deutscher, den Erwartungen meiner Geschwister und der Verzweiflung meiner Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen zu müssen, muss ich mir nun auch noch von meinen Freunden anhören, dass ich es einfach nicht drauf habe. Obwohl sie selber auch nicht gerade Karriere machen. Viele Sprachen, keine perfekt Hätte ich reich werden wollen, hätte ich eher versuchen müssen, in einen der einflussreichen Clans in meinem Heimatort einzuheiraten, statt schon mit 14 Jahren gegen Religion, Familie und Regierung zu rebellieren, um danach nur noch den Ausweg der Flucht zu haben und mich plötzlich in einer völlig neuen Welt zurecht finden zu müssen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich anfangs kein einziges Wort verstand und mich nur mit den kleinen Brocken Englisch verständigen konnte, die ich mir selbst beigebracht hatte. Glücklicherweise verfügte ich über einen arabischen Grundwortschatz und konnte mich so zumindest mit vielen der anderen Geflüchteten unterhalten. Inzwischen verstehe ich sehr gut Deutsch und spreche es auch recht fließend. Mein mündliches Arabisch ist auch richtig gut geworden und klingt lustigerweise eher syrisch als irakisch. Meine Muttersprache spreche ich aber so selten, dass ich mir darauf manchmal unbeholfen vorkomme. Und schreiben kann ich auf keiner meiner vielen Sprachen wirklich vernünftig. Ich mag Geschichten und liebe es, mich auszudrücken “Was bitte, soll das Wort hier bedeuten?”, fragt mich meine Freundin und buchstabiert laut: „P-T-R-O-Y-A“ Sie arbeitet sich gerade durch einen meiner Textentwürfe. Ich lese es vor: “Da steht ‘Betreuer’. Wie schreibt man das denn? Meine Autokorrektur hat keinen Vorschlag angegeben, als ich ‚Ptr‘ getippt habe.” Meine Freundin kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen. Aber ich liebe es trotzdem, mich auszudrücken. Ich mag Geschichten, höre anderen gerne zu und versuche meine Erlebnisse in Worte zu fassen. Aus meinen Skizzen entstehen durch die Hilfe meiner Freundin kleine Beiträge, in denen ich aus der Perspektive derer erzähle, die nicht ganz so oft zu Wort kommen, weil ihnen die Wörter fehlen. Meine Beiträge sind erst in der Jungle World und danach auch in der HuffPost Deutschland erschienen und haben dadurch viele Menschen erreicht. Ich werde wahrscheinlich nie eine Uni besuchen und vermutlich nie Menschenleben retten. Aber ich gucke nicht mehr nur zu, sondern leiste mit meinen Texten zumindest einen kleinen Beitrag zu Verständigung. Shitstorms und Dankes-Mails Einige sehen das anders und wünschten, ich würde einfach meine Klappe halten. Schlimm genug, den Anblick der ganzen Flüchtlingsgesichter ertragen zu müssen, müssen sie auch noch eine Meinung haben und diese öffentlich kundtun. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Hass- und Wutmails mich schon erreicht haben. Aber viel mehr Menschen mögen meine Beiträge und schicken mir wunderbare aufmunternde Nachrichten. Und am allerbesten sind die Nachrichten von Leuten, die sich mit meinen Geschichten identifizieren können und mir sagen, dass ich ihren Gefühlen Worte verleihe. Immer, wenn mir das gelingt, fühle ich mich ein kleines bisschen weniger nutzlos. Deswegen möchte ich HuffPost Deutschland hiermit ein großes Dankeschön aussprechen. HuffPost Deutschland wird leider Ende März eingestellt. Und daher ist dies mein letzter Beitrag auf dieser Plattform. Ich danke dem Team für das Interesse an meinen Geschichten und den immer respektvollen und freundlichen Kontakt. Danke, dass ich zu Wort kommen durfte!