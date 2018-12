Flüchtlinge: Hitzige Debatte in Großbritannien überschattet Brexit-Sorge

Christopher Furlong via Getty Images

► Die Debatte über Bootsflüchtlinge in Großbritannien hat zum Jahreswechsel weiter an Schärfe zugenommen.

► Medienberichten zufolge wurden auch am Montag wieder Migranten an Englands Kanalküste aufgegriffen, die in einem kleinen Boot den Ärmelkanal überquert hatten.

► Der BBC zufolge versuchten zwischen Anfang November und Ende Dezember mehr als 220 Menschen, mit kleinen Booten über die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien zu gelangen.

Darum ist das Thema wichtig:

Innenminister Sajid Javid stufte die Lage als “schwerwiegendes Ereignis” ein. Er hatte am Wochenende einen Familienurlaub abgebrochen und am Montag einen Krisenstab einberufen.

Großbritannien und Frankreich würden ihre Zusammenarbeit verstärken, schrieb Javid in einem Gastbeitrag im “Telegraph”.

Ein “erweiterter Aktionsplan” werde noch in dieser Woche umgesetzt. Er gab aber auch zu, die Gründe hinter den erhöhten Überfahrten seien “komplex und in vielen Fällen außerhalb unserer Kontrolle”. Es gebe keine einfachen Lösungen.

Das müsst ihr noch zur Debatte wissen:

Der konservative Parlamentarier für die Hafenstadt Dover, Charlie Elphicke, forderte hingegen, Patrouillenboote aus dem Mittelmeer abzuziehen und im Ärmelkanal einzusetzen.

Wachsende Kritik kam auch von der Opposition. Labour-Innenexpertin Diane Abbott warf der Regierung vor, die Lage für die Mitte Januar anstehende Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen auszunutzen.