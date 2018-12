Flüchtlinge: Abschiebungen aus Deutschland stagnieren – das sind die Gründe

dpa Eine Abschiebung eines Afghanen zu Beginn des Monats am Frankfurter Flughafen.

Neue Zahlen der Bundesregierung zeigen nun: Sowohl Programme zur freiwilligen Rückkehr in die Heimatländer der Betroffenen als auch Abschiebungen bewirken keine Reduzierung der Fälle.

250.000 Ausländer in Deutschland sind ausreisepflichtig – das Land verlassen tun aber nur wenige. Die meisten von ihnen – fast 178.000 – werden aus humanitären Gründen geduldet.

Derzeit scheiterten bundesweit rund 40 Prozent der Abschiebungen an Widerständen der Herkunftsländer, kommentierte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), die Zahlen.

In diesem Jahr wurden bis Ende Oktober bundesweit 20.122 Ausländer abgeschoben – und damit nur 103 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Darum gibt es keine Erfolge bei Programmen zur Rückführung:

Ausreisepflichtige Ausländer haben in diesem Jahr deutlich seltener Programme für die freiwillige Rückkehr aus Deutschland in ihre Heimatländer genutzt als 2017.

In den ersten zehn Monaten des Jahres reisten nur rund 14.000 Ausländer über die Programme aus der Bundesrepublik aus – halb so viele wie im selben Zeitraum im Vorjahr, bei Abweichungen in einzelnen Bundesländern.

Bayerns Innenminister Herrmann sagte zu den Zahlen:

“Es gibt viele Ausreisepflichtige, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns gekommen sind. Gerade diese Menschen sind oftmals schwer zu einer freiwilligen Rückkehr zu bewegen.”

Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) nennt fehlende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern als wesentliches Hindernis bei den Rückführungen.

Wie die Bundesregierung auf die Zahlen reagiert: