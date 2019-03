FDP-Vize Kubicki fordert unverzügliche Ausweisung des US-Botschafters

Thomas Koehler via Getty Images

Thomas Koehler via Getty Images Kubicki.

► FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert die Ausweisung von US-Botschafter Richard Grenell.

► Hintergrund ist die Kritik des Diplomaten an den Haushaltsplänen von SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Zuvor hatte Grenell gemängelt, dass sich Deutschland mit der Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben.

► Kubicki sagte als Reaktion der Nachrichtenagentur AFP: “Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt.”

► Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, ging in die Offensive: “Herr Grenell ist ein diplomatischer Totalausfall”, sagte Schneider am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.