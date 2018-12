Ex-Hartz-IV-Empfänger: "Ohne Antidepressiva hätte ich das nicht überstanden"

Christian Berktold erlitt 2013 einen Burnout und musste deswegen seine Firma aufgeben. Erst nachdem seine Ersparnisse nahezu aufgebraucht waren, traute er sich, Hartz IV zu beantragen.

Mittlerweile hat Berktold wieder einen Job in leitender Position gefunden – mit den psychischen Folgen der vergangenen Jahre hat er immer noch zu kämpfen.

Ich musste zeitweise von Hartz IV leben, oder habe es zumindest versucht – nachdem mich 2013 ein Burnout erwischte.

Bis dahin war ich Leiter eines mittelständischen Gartenbauunternehmens mit rund 30 Mitarbeitern. Ich habe stets meine Steuern bezahlt, die soziale Verantwortung für meine Mitarbeiter übernommen und 70 Stunden die Woche gearbeitet. Es lief eben alles genauso, wie in tausenden anderen kleinen Betrieben auch.

Depression und Angstzustände sorgten jedoch dafür, dass ich zeitweise nicht mehr vor die Tür gehen konnte. Am alltäglichen Leben teilzunehmen, war mir nicht mehr möglich. Deswegen musste ich für meine Firma Insolvenz anmelden.

Ich konnte mir nicht vorstellen, Hartz IV zu beantragen

Mein komplettes Einkommen brach damit weg. Ebenso das meiner Frau, da diese bei mir angestellt war. Trotzdem konnte ich mir nicht vorstellen, Hartz IV zu beantragen. Daher löste ich fast meine gesamte Altersvorsorge auf, um vorerst von diesem Geld Leben zu können.

2015 war dann der Punkt erreicht, an dem ich wirklich nichts mehr hatte. Einkäufe bezahlte ich mit dem Geld, das mir von der Familie lieh und das ich durch Flaschensammeln verdiente.

Schließlich habe ich doch Hartz IV beantragt und nach langen, erniedrigenden Diskussionen auch bewilligt bekommen – allerdings nur für sechs Monate.

Danach habe ich auch die letzte Lebensversicherung noch zu Geld gemacht, um dem unwürdigen Vorgehen des Jobcenters zu entgehen.

Hartz IV und Gesundheit ► Viele Hartz-IV-Empfänger leiden unter den physischen und psychischen Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit. ► Bis zu 40 Prozent der Hartz-IV-Empfänger leiden unter einer psychischen Erkrankung – am häufigsten unter Depressionen. ► Im Schnitt leben Langzeitarbeitslose elf Jahre kürzer als arbeitende Menschen.

Ich fühlte mich schikaniert vom Jobcenter

Lange hielt mich mein finanzielles Polster allerdings nicht über Wasser: Nur wenige Monate später war es dann wieder so weit, dass ich abermals Hartz IV beantragen musste.

Die finanzielle Unterstützung bekam ich allerdings nicht gleich zugesagt, die Entscheidung wurde monatelang vom Jobcenter hingezogen – ohne, dass es zumindest einen Vorschuss gegeben hätte.

In der Zwischenzeit habe ich eine neue Stelle als technischer Leiter angeboten bekommen. Gleichzeitig habe ich mich in Therapie begeben, um mich so mithilfe meiner Therapeutin und Antidepressiva auf den neuen Job vorzubereiten.

Es war eine sehr schwierige Zeit, da ich mir selbst die Zuzahlungen für meine Therapiestunden vom Munde abgespart habe – und das in einer Zeit, in der ich wirklich nicht wusste, was ich am nächsten Tag essen sollte.

Mein Antrag auf Hartz IV wurde abgelehnt

Der Antrag auf Hartz-IV-Leistungen lief zu diesem Zeitpunkt seit vier Monaten. Ich habe dann beim Jobcenter weiter beantragt, dass die Leistungen, wenn sie denn bewilligt werden, einen Monat über meinen Arbeitsbeginn hinaus bezahlt werden – schließlich würde ich mein erstes Gehalt nicht gleich zum Arbeitsantritt erhalten.

Weil sich meine neue Arbeitsstelle 200 Kilometer entfernt von meinem eigentlichen Wohnort befand und ich deswegen eigentlich hätte umziehen müssen, hätte ich weiterhin einen Zuschuss oder ein Darlehen zur Begleichung der ersten Miete und gegebenenfalls auch der Stellung einer Mietkaution gebraucht.

Nachdem mein Sachbearbeiter mitbekommen hatte, dass ich eine neue Stelle angenommen habe, wurde sowohl dieser Zuschuss als auch der restliche Antrag für die vorherigen Monate abgelehnt.