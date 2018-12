Ex-Arbeitsloser: "Hartz IV fühlt sich an, wie ein Leben im offenen Strafvollzug"

Jürgen Weber war selbst jahrelang Hartz-IV-Empfänger und arbeitet mittlerweile wieder in Vollzeit. Im Jahr 2005 hat er den Verein Hartz IV Betroffene e.V. gegründet, um anderen Hartz-IV-Empfängern zu helfen, sie rechtlich zu beraten und zu Jobcenter-Terminen zu begleiten.

Ich habe seit 2001 von Arbeitslosengeld, später dann von Hartz IV gelebt – bis ich im Oktober 2018 wieder eine Vollzeit-Stelle gefunden habe. Beim hiesigen Jobcenter führen sie wahrscheinlich einen Freudentanz auf, weil ich wieder arbeite. Allerdings nicht, weil die Mitarbeiter sich so für mich freuen – sondern weil sie mich endlich los sind.

Denn ich habe im Jahr 2005 den Verein Hartz IV Betroffene e.V. gegründet, in dem wir ALG-II-Beziehern rechtlich zur Seite stehen und sie teilweise auch zu Jobcenter-Terminen begleiten.

Jobcenter: viele Leistungen sind weggefallen

Nachdem ich also selbst erlebt habe, wie man als Arbeitslosenhilfe- und ALG-II-Bezieher behandelt wird und wie viele Fehler bei der Bearbeitung der jeweiligen Fälle gemacht werden, habe ich mich entschlossen, zumindest einigen der Rechtssuchenden zu ihrem Recht zu verhelfen.

Bevor ich arbeitslos wurde, war ich bei der Müllabfuhr. Dort wurde ich 2001 entlassen und rutschte bald in die Arbeitslosenhilfe, die 2005 zu Hartz IV umgewandelt wurde.

Der einzige Vorteil, der meiner Ansicht nach daraus entstand, war, dass nun Sozialamt und Arbeitsamt zum Jobcenter zusammengelegt wurden und bürokratisch alles scheinbar etwas übersichtlicher würde.

Das stellte sich jedoch als Irrtum heraus, denn nun war ein 4-Seitiger Hauptantrag mit 12 gesonderten Anträgen nötig. Ansonsten fielen auch viele Leistungen weg, wie zum Beispiel das Bekleidungs- oder Weihnachtsgeld.

Ein Verein für Hartz-IV-Empfänger

2005 saß ich wieder in einer Maßnahme, die mir zu einem Wiedereinstieg ins Berufsleben helfen sollte: meinem sechsten Computer-Kurs – obwohl ich damals schon fortgeschrittene Computerkenntnisse hatte.

Einige weitere Kursteilnehmer, die ebenfalls mit dem System Hartz IV unzufrieden waren, und ich schlossen uns dann zusammen, um unseren Verein zu gründen. Arbeitslos zu sein bedeutet schließlich nicht, beschäftigungslos zu sein.

Seitdem habe ich quasi in Vollzeit oder auch mehr gearbeitet – nur, dass ich immer noch von SGB II lebte. Manchmal habe ich ganze Wochenenden damit verbracht, Fälle zu prüfen, Gesetze zu recherchieren, Urteile miteinander zu vergleichen.

Da unser Verein keine staatliche Förderung erhält, musste ich alles, was ich für unsere Kunden brauchte, selbst bezahlen. Wenn ich nun zum Beispiel einen Fall in fünffacher Ausführung für das Sozialgericht ausdrucken muss, muss ich dafür selbst in die Tasche greifen. Für einen ALG-II-Bezieher sind das erhebliche Kosten.

Zumindest ein gemeinsames Vereinsauto wurde uns vom Wirtschaftsministerium finanziert, damit wir so unsere Kunden erreichen und zu Terminen, zum Beispiel beim Gericht oder Jobcenter, fahren konnten. Dumm nur, dass keiner auf die Idee kam, dass der Unterhalt eines Autos Geld kostet!

Hartz-IV-Beratung: große psychische Belastung

Die psychische Belastung in der gesamten Zeit war groß. Das schlimmste an Hartz IV ist, dass man sozial isoliert wird, keinen Zugang mehr zu Freizeitaktivitäten hat, keinen seelischen Ausgleich findet. Mich hat es dazu psychisch auch noch mitgenommen, wenn ich andere Hartz-IV-Empfänger beraten habe.

Um andere ALG-II-Bezieher beraten zu können, darf man die Fälle nicht an sich ranlassen, da man sonst selber einen Knacks bekommt.

Wenn man da emotional nicht abschaltet, hat man keine Chance.

Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall: Da kam eine Frau zu mir, die schon völlig am Ende war, weil ihre Sachbearbeiterin sie regelrecht kleingemacht hat.