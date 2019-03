Europäische Luftfahrtbehörde sperrt EU-Luftraum für Boeing 737 Max

► Zu den Ländern mit Verboten gehören Deutschland, Frankreich, Österreich, Irland, Italien, die Niederlande, Großbritannien, Polen, Belgien, China, Indonesien, Singapur, Australien, Malaysia und der Oman. Allein in China sind von dem Verbot knapp 100 Flugzeuge betroffen.

► Die europäische Luftfahrtbehörde EASA sperrte am Dienstagabend den gesamten europäischen Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 Max, kurz nachdem bereits mehrere EU-Länder reagiert hatten.

Hintergrund der Startverbote ist der Absturz einer Boeing 737 Max 8 am Sonntag in Äthiopien an. Dabei kamen 157 Menschen ums Leben.

Ein Flugzeug des gleichen Typs war bereits im Oktober in Indonesien abgestürzt.