► Politiker von FDP, Linken und SPD haben enttäuscht auf die vom Europaparlament gebilligte Urheberrechtsreform reagiert.

► FDP-Chef Christian Lindner schrieb am Dienstag auf Twitter: “Ein trauriger Tag für alle Verfechter des freien Internets.” Nun gelte es, den Schaden bestmöglich zu begrenzen. “Hier sind nun die Plattformbetreiber gefordert.”

► Der Linken-Chef Bernd Riexinger schrieb auf Twitter: “Leider ist das EU-Parlament vor den Interessen der Großunternehmen umgefallen.» Die Meinung der breiten Mehrheit der europäischen Bevölkerung sei nicht gehört worden. “Das ist unverschämt, aber der Kampf um das Internet geht weiter.”

► Der Landeschef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Sebastian Hartmann, schrieb auf Twitter: “Heute ist ein schwarzer Tag für die Freiheit im Netz.” Es sei leider die Chance verpasst worden, eine moderne und zeitgemäße Urheberrechtsreform zu beschließen.

Darum geht es bei der Reform:

Die Reform soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. Mitte Februar hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten nach mühsamen Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt.

Darüber stimmte das Parlament nun ab. 348 Abgeordnete stimmten dafür, 274 dagegen. Die EU-Staaten hatten den Kompromiss bereits bestätigt. Nun müssen die Mitgliedsstaaten die Einigung jedoch erneut bestätigen. Als möglicher Termin dafür gilt der 9. April.

Darum ist die Reform so umstritten:

Der Protest gegen die Copyright-Reform und insbesondere gegen Artikel 13, der im finalen Gesetzestext Artikel 17 heißt, war zuletzt vor allem in Deutschland immer größer geworden. Am Wochenende gingen Zehntausende in mehreren deutschen Städten auf die Straße.

Kritiker von Artikel 13 wenden vor allem ein, dass Plattformen wie Youtube danach künftig schon beim Hochladen überprüfen sollen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Das ist ihrer Meinung nach nur über sogenannte Upload-Filter möglich, bei denen die Gefahr bestehe, dass viel mehr als nötig aussortiert werde. Dies führe zu Zensur.