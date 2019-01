EU, Ostdeutschland, Polen: Warum die Angst-Wahlen 2019 gar keine sind

JOHN MACDOUGALL via Getty Images

“Eine populistische Welle könnte Europa für immer verändern.” - “The Spectator” “Werden die Rechtsextremen in Europa 2019 triumphieren?” - “New Statesman” “Der wachsende Populismus könnte die europäischen Wahlen durchrütteln.” - “The Guardian” Ein Blick auf die internationalen Schlagzeilen zum Jahreswechsel reicht, um zu erkennen, dass 2019 ein besonderes Jahr wird. Nicht nur das Europaparlament wird neu gewählt, auch in vielen EU-Staaten, in drei ostdeutschen Bundesländern und in Bremen stehen Wahlen an. Und überall scheint dieselbe Warnung zu erklingen: Die Populisten könnten vor ihrem bislang größten Siegeszug stehen. Wer die Lage jedoch einmal genau betrachtet, merkt: Viel spricht dafür, dass die Angst-Wahlen 2019 einen weit weniger dramatischen Ausgang nehmen. ► Wir wagen für euch eine Prognose der wichtigsten Abstimmungen. 26. Mai: Europäische Union – die Volksparteien leben noch

Bei den Wahlen zum Europaparlament steht zweifelsohne viel auf dem Spiel. Der “Economist” beschrieb zuletzt gar einen “Kampf der politischen Systeme”. So würden die Wahlen im Mai auch zu einer Abstimmung über zwei verschiedene Visionen für Europa werden: die der christlichen und souveränen Nationalstaaten und die des eng miteinander vernetzten und globalistischen Europas. Hochkaräter der internationalen Politik wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban oder der italienische Innenminister Matteo Salvini wollen ein populistisches Beben in Brüssel erzeugen. Bislang bleibt dieses aber eher ein Zittern. In Umfragen, die die Nichtregierungsorganisation “Europe Elects” regelmäßig zusammenträgt, liegt mit der Europäischen Volkspartei (EVP) die klassische konservative Kraft, für die auch deutsche Unionspolitiker ins Rennen gehen, vorne. Auch wenn die EVP im Vergleich zu den Wahlen 2014 wohl merklich an Sitzen verlieren wird, sollten die Konservativen deutlich über 20 Prozent der Stimmen kommen. Auch die europäischen Sozialdemokraten kommen in Umfragen derzeit auf rund 18 Prozent, die populistischen Fraktionen ENF und EFDD bleiben zusammen knapp dahinter.

EU27: Our December probability model sees centre-right EPP 1st, centre-left S&D 2nd & liberal ALDE on 3rd position for 2019 EU election. Conservative ECR, right-wing ENF, left GUE/NGL contest for 4th position. EFDD may collapse, largely join ENF & decide the race for ENF. #EP2019pic.twitter.com/m4q3ITfg1r — Europe Elects (@EuropeElects) December 28, 2018

Es ergibt sich im Europäischen Parlament damit derzeit ein ähnliches Bild wie in Deutschland (mit dem Unterschied der Stärke der Grünen in der Bundesrepublik): Das konservative Establishment ist angeschlagen, aber an ihm führt weiter kein Weg vorbei. Die Populisten kämpfen mit den Sozialdemokraten um den Rang dahinter. Eine Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen könnte zwar die absolute Mehrheit verpassen, ein Dreierbündnis mit Liberalen oder Grünen scheint allerdings möglich. So wird die Führung des Europäischen Parlaments in Zukunft wohl ein breites Spektrum abdecken: Von den Rechtsaußen-Vertretern der EVP, zu denen etwa die Abgeordnete der Orban-Partei Fidesz zählen, bis möglicherweise hin zur deutschen Grünen-Spitzenkandidatin Ska Keller. 26. Mai: Bremen – AfD abgeschlagen

Laut einer Umfrage aus dem September - aktuellere Zahlen gibt es nicht - wird die AfD deutlich unter der 10-Prozent-Marke bleiben und keine politische Rolle spielen. CDU, SPD und Grüne machen die vorderen Plätze unter sich aus. 1. September: Sachsen – die CDU behauptet sich

In Sachsen ist die AfD derzeit am stärksten von allen Bundesländern. Auf 25 Prozent Stimmenanteil kommt die Partei laut einer Umfrage für die “Bild”-Zeitung vom 20. Dezember. Dass sie allerdings den Ministerpräsidenten in dem Bundesland stellt oder gar stärkste Partei wird, wie einige politische Beobachter warnen, ist eher unwahrscheinlich. Denn die CDU kommt aktuell auf 29 Prozent. Allerdings - und hier wird es schwierig - bräuchte es aktuell für eine regierungsfähige Mehrheit eine Viererkoalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Scheitert die FDP an der 5-Prozent-Hürde, dann hätte eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen eine Mehrheit. Linke und AfD zusammen kommen auf 43 Prozent der Stimmen. Sicherlich: Links und Rechts bilden in Sachsen große Lager und lassen auf eine starke Polarisierung der politischen Landschaft schließen. Aber auf der anderen Seite wäre eine Großkoalition aus CDU, SPD und Grünen prädestiniert wirtschaftliche, soziale und ökologische Innovationen im Freistaat vorantreiben. Wahrscheinlich wäre das das beste Rezept, um den Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. 1. September: Brandenburg – Rot-Rot-Grün mit Mehrheit

Zwar legt auch hier die AfD in den Umfragen deutlich zu. Bei rund 20 Prozent Stimmenanteil liegen die Rechtspopulisten laut der neuesten Umfrage des Institutes Forsa vom 1. Januar. Allerdings hätten aktuell eine Rot-Rot-Grüne-Koalition (zusammen 49 Prozent) und eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen (zusammen 62 Prozent) Mehrheiten. Eine aktuelle Umfrage für die “Märkische Allgemeine Zeitung” kommt zu einem ähnlichen Ergebnis:

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Brandenburg (#ltwbb) • Forsa/MAZ: SPD 20 % | AfD 20 % | CDU 19 % | DIE LINKE 17 % | GRÜNE 12 % | FDP 5 % | Sonstige 7 %

➤ https://t.co/lx41aRMBOPpic.twitter.com/w60aJzXIBM — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) January 1, 2019

Rot-Rot-Grün regiert unter der Führung des Linken Bodo Ramelow in Thüringen überraschend erfolgreich und pragmatisch. 27. Oktober: Thüringen – das Wackelland

Die jüngste Umfrage in diesem Bundesland stammt von Anfang November. Die Zahlen sind hier also mit Vorsicht zu betrachten. Was damals herauskam: CDU, Linke und AfD liegen ungefähr gleich auf. Scheitert die FDP an der 5-Prozent-Hürde könnte es knapp für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün reichen. Kommt die FDP in den Landtag ist die Kreativität der Politiker gefragt. Die FDP könnte zum Beispiel eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen dulden. In Thüringen, so sieht es zumindest derzeit aus, hat die AfD das größte Potenzial das politische System durcheinander zu wirbeln. 17. Juni: Dänemark – Wiedergeburt der Sozialdemokraten

Nicht nur im Osten Deutschlands und im Europaparlament stehen richtungsweisende Wahlen an. Die Bürger zweier deutsche Nachbarländer schreiten in den kommenden zwölf Monaten an die Urne. ► Im Juni findet so in Dänemark die Parlamentswahl statt. Auch hier warnen Beobachter vor einem populistischen Umschwung. Die Lage ist jedoch kaum mit der anderer EU-Staaten zu vergleichen. Schon jetzt wird das skandinavische Land von einer unorthodoxen Minderheitsregierung geführt, an der Spitze steht der liberale Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen. Die populistische Dänische Volkspartei stützt die konservativ-liberale Drei-Parteien-Regierung. Ob dieses untypische Gebilde eine Zukunft hat, ist höchst fraglich. Umfragen zeigen, dass die Sozialdemokraten wohl als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgehen werden. Sie könnten ihre Rolle des Oppositionsführers womöglich gar verlassen und eine Viel-Parteien-Regierung mit kleineren liberalen und linken Kräften anstreben. Selbst wenn es dazu nicht reicht: Ein weiterer populistischer Erdrutsch ist in Dänemark nicht zu erwarten. Herbst 2019: Polen – Unzufriedenheit mit den Populisten

► Im Herbst wird dann in Polen gewählt. Viele Beobachter fürchten: Schafft es die populistische PiS-Regierung erneut, die absolute Mehrheit zu erringen, steuert das Land auf eine autoritäre Herrschaft zu, wie sie in Europa sonst nur in Ungarn bekannt ist. Die Opposition ist geschwächt, Umfragen zufolge kann nur die liberal-konservative Bürgerplattform auf ein Ergebnis über 20 Prozent hoffen. Aber: Womöglich schafft sie es eben doch, PiS unter die 50-Prozent-Marke zu drücken. Schon bei den wichtigen Kommunalwahlen im Oktober 2018 konnte die Bürgerplattform besonders in den urbanen Gegenden ihr Potential ausschöpfen und wichtige Bürgermeister-Wahlen gewinnen. Der Londoner Thinktank European Council for Foreign Relations prognostiziert mit Blick auf Polen und Ungarn gar: “Im Jahr 2019 werden Populisten feststellen, dass sie nicht immun sind gegen die Unzufriedenheit mit den Mächtigen.” Im Laufe des Jahres: Portugal – Bastion der Linken