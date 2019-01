Es ist Schluß!

Es war eine sehr lange Beziehung. Nun haben wir uns getrennt. Einvernehmlich. Ok ich muss eingestehen dass es von mir ausging, denn unsere Interessen gingen einfach zu stark auseinander. Viele Jahre habe alles gegeben, unsere Beziehung einigermaßen in Wage zu halten. Doch sie mussten sich immer in den Vordergrund drängen. Nun war es an der Zeit, sie rauszuschmeißen. Ich hätte es schon viel Früher tun sollen. Doch manchmal rennt man blind Nebeneinander her,behandelt sich schlecht und ist naiv. Man hört sich die Meinungen seiner Freunde an und bekommt Tipps von allen Seiten. Hat alles nichts geholfen. Heute weiß ich, wie man diese Art Beziehung führen muss. Eine Beziehung mit einem egozentrischen Wesen. Es braucht klare Ansagen. Sonst tanzt sie dir auf der Nase herum. Gelegentlich steht sie wieder vor meiner Tüt. Doch ich will mein neues Leben nicht mehr hergeben. Es ist Schluss!

Ich habe sie noch gar nicht vorgestellt. Ihr Name ist Neurodermitis :-)

Es gibt so viele falsche Vorstellungen von dieser Krankheit, so viele Mühten und Halbwahrheiten. Vielleicht kann ich euch mit meinem angelernten Wissen und meinen Weg heraus ein wenig weiterhelfen.

Neurodermitis ist Innerlich und nicht Äußerlich

Ich kann mich noch an meine Kuren an der Ostsee erinnern. Wir saßen als Kinder alle nackt in einem riesigen Warteraum und wurden nach und nach von den Schwester mit Teersalbe eingeschmiert. TEERSALBE! Wir sind doch keine Autobahn. Manchmal wurde die aufgekratzte Stelle auch noch verbunden, damit gar kein Sauerstoff dran kommt. Später kam Cortison zum Einsatz. Macht die Haut dünn und bringt auf Dauer gar nichts. In den letzten 30 Jahren habe ich tausende Salben, Cremes und Öle ausprobiert. Das Ergebnis war immer: kurze Besserung, dann wieder Verschlechterung. Wenn man sich jedoch mit der Haut mal ein wenig beschäftigt weiß man, dass sie durchaus in der Lage ist eigenes Fett herzustellen. Das beste Fett der Welt!

Frage? Was passiert wenn sie ihren Kindern alle Aufgaben abnehmen? Sie werden faul, legen sich in die Ecke und chillen. So geht es auch den Drüsen unter unserer Haut. Sie stellen ihre Aufgabe ein, wenn man ständig Fett von außen zuführt. LEUTE, HÖRT AUF EUCH EINZUCHREMEN! Gebt der Haut die Chance es selbst zu tun. Bei Neurodermitis ist die Eigenfettung geschwächt. Gerade deshalb sollte man nicht ständig von außen zuführen. Lieber den Weg von innen wählen. Dazu mehr im nächsten Abschnitt. Wenns mal gar nicht geht, nehmt Kokosöl. Das verstopft die Poren nicht. Als ich begann mich nicht mehr einzucremen, wurde die Haut erstmal schuppig und rau. Es juckte noch mehr. Entweder man steht das durch, oder man schleicht das cremen aus. Erst jeden zweiten Tag, dann jeden Dritten usw. Jedoch Geduld! Es dauert eine Weile bis die Eigenfettung wieder funktioniert.

Esst Fette, viel Eiweiß und noch mehr Gemüse!

In vielen Neurodermitis Büchern steht, man solle keine tierischen Produkte, kein Fleisch, keine Eier und kein Fett essen. Was kommt dabei raus? Die Leute essen Mengen an Kohlenhydrate. Am besten noch Kurzkettige. Mein Vorschlag: Wenn ein Autoreifen quietscht, gibt Fett drauf. Dann ist Ruhe. Genauso geht das mit dem Menschlichen Körper. Esst wieder fettige Sachen. Warum? Weil Fett die Haut fettet. Ist doch logisch! Außerdem können die Mitochondrien (Kraftwerke in unseren Zellen) viel besser mit Fett umgehen, als mit Kohlenhydraten. Was Mitochondrien sind, erklärt dieses Video: