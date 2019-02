Es gibt kaum noch Schäfer in Deutschland – ein 36-Jähriger will den Beruf retten

► Inzwischen ist de Vries seit zehn Jahren Schäfer. Es ist sein Traumberuf, er hat seine Erfüllung gefunden, liebt es, in der Natur zu sein, liebt seine Tiere, die er liebevoll “Mädels” nennt.

Eine Wiese mit saftigem Gras, Schmatzgeräusche, Sonnenschein, hier und da ein leises Mäh, ansonsten Stille. So könnte die Geschichte über eine Schafherde und ihren Schäfer im Allgäu beginnen.

Ohne Schafe und Schäfer geht es nicht: Schäferei ist eine der letzten weitestgehend artgerechten Nutztierhaltungen in Deutschland. Schafe produzieren ressourcenschonend, artgerecht und regional hochwertige Lebensmittel.

► De Vries ist Wanderschäfer. Das heißt, er muss sich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang um seine Tiere kümmern. Das sind oft 15 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.

“Es ist schön, die Dankbarkeit seiner Tiere zu spüren. Aber wenn es das einzige ist, was man hat, wird es mühselig nach drei, vier Jahren.” De Vries hatte mal einen Lehrling. Doch der wollte nach Ende der Ausbildung etwas anderes machen. Die Arbeitsbelastung war ihm zu hoch.

Aber es gibt keine 1000 Schäfer mehr in Deutschland. Jedes Jahr werden es weniger. Zwischen 2010 und 2016 mussten 13 Prozent der erwerbsmäßigen Betriebe aufgeben. Auch die Zahl der gehaltenen Mutterschafe und die Größe der bewirtschafteten Fläche der Betriebe hat sich um rund 15 Prozent verringert.

“Wir weiden an vielen Standorten, die maschinell nicht zu bearbeiten sind, pflegen Biotope. Wenn wir die Artenvielfalt erhalten wollen, gibt es keinen Weg an der Schäferei vorbei”, sagt Sven de Vries. Und um einiges günstiger sei es auch, Flächen mit Schafen anstatt mit Maschinen zu bearbeiten.

“Ich hatte in den letzten zehn Jahren kein richtiges Wochenende mehr.” An so etwas wie Urlaub ist nicht zu denken.

Der 36-Jährige hält noch durch. Noch. Er ist einer der jüngsten Schäfer, doch auch er kommt körperlich und finanziell an seine Grenzen.

“Seit drei Jahren habe ich eine Freundin. Irgendwie stehe ich immer an dem Punkt, dass ich mich zwischen ihr und meinen Schafen entscheiden muss. Das ist doch absurd.”

► Unter dem Strich liegt sein Stundenlohn knapp über 5 Euro, am Monatsende bleiben dem Schäfer rund 1200 Euro netto. “Und damit stehe ich im Vergleich zu anderen noch gut da.”

Aber natürlich reicht es nicht, um jemanden einzustellen, der ihm hilft. Und so geht es den meisten Schäfern. Er erzählt von einer Bekannten, die wochenweise sogar ihre Kinder einspannen muss, um irgendwie über die Runden zu kommen.