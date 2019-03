Viele Menschen machen sich vor allem über die sachliche Realisierung der Arbeitsziele Gedanken, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten. Sie fokussieren dabei also die Spitze des Eisbergs: Tatsachen, Zahlen, Fakten, Aufgaben und Abläufe. In der Regel werden dabei die gleichzeitig ablaufenden sozialen Prozesse ­– also alles, was auf der Beziehungsebene abläuft – zu wenig beachtet. Oder zu spät. Nämlich erst dann, wenn Irritationen und Störungen offensichtlich werden. Was also braucht man, wenn man erfolgreich zusammenarbeiten möchte?

Sachebene und Beziehungsebene

Um dieses zu klären, sollte man die unterschiedlichen Ebenen der Zusammenarbeit kennen: die Sachebene und die Beziehungsebene. Oft ist nämlich zu beobachten, dass Störungen und Irritationen auf der Aufgaben- und Sachebene beispielsweise durch Auf-der-Stelle-Treten, Langeweile, Ungeduld, fehlende Einigung im Team, geringe Beteiligung, geringes Engagement und mehr manifestieren. Wenn Ihnen das in Ihrem Team auffällt, ist es höchste Zeit, für einen Moment die Sachebene zu verlassen und gemeinsam auf die Ebene der Beziehungen zu gehen, um Irritationen zu klären.

Möchten Sie diese beiden Ebenen gleichzeitig bearbeiten, sollten Sie im bewussten Beobachten und Wahrnehmen geübt sein. Da Störungen und Irritationen auf der Ebene der Beziehungen in der Regel nicht explizit erwähnt werden, äussert sich vieles körpersprachlich durch eine Veränderung im Umgangston oder in der Wortwahl. Sarkasmus zum Beispiel ist als Humor getarnte Aggression und häufig ein deutliches Signal für Irritationen auf der Beziehungsebene.

Zusammenarbeit optimieren und steuern

Diese Prozesskontrolle und -steuerung auf der Beziehungsebene ist auch ganz grundsätzlich hilfreich, um die langfristige Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und Teams zu optimieren und zu steuern. Durch dieses Bewusstmachen verdeckter Handlungsweisen können Konflikte früh erkannt, angegangen und bearbeitet werden. Dadurch wird nicht nur die Beziehung zwischen den Teammitgliedern besser, sondern auch eine bessere Arbeitsleistung und Zielerreichung ermöglicht.

Im Idealfall entwickelt jedes Teammitglied die Fähigkeit, solche Signale wahrzunehmen und anzusprechen. Was aber ganz entscheidend nötig ist: Die Führungskraft muss dieses Bewusstsein und auch das Instrumentarium entwickeln, um damit umzugehen. Einerseits akut – zum Beispiel in einer Sitzung –, andererseits ganz allgemein vorbeugend. Zwei Tools, die sich in der Praxis sehr bewährt haben, um die Situation in einem Team vorbeugend zu veranschaulichen, sind das Soziogramm und die Kraftfeld-Analyse.

Bewährte Praxistools

Beim Soziogramm zeichnen Sie die Beziehungen der Teammitglieder untereinander auf und beschreiben mit Pfeilen und Farben deren Qualität.