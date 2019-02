Voice of Anger: Der unheimliche Erfolg einer Neonazi-Gruppe im Allgäu

Norbert Kelpp, Allgäu ⇏ rechtsaußen Mitglieder von Voice of Anger in Begleitung der Polizei auf dem Weg zu ihrem Clubhaus bei Memmingen.

200 Menschen grölen, brüllen, reißen ihre Fäuste nach oben – sie befinden sich auf einem Konzert, das gut versteckt weit ab ab von neugierigen Blicken oder Zuhörern auf einem einsamen Gehöft in Süddeutschland stattfindet.

Die Bands, die an diesem Abend auftreten, singen von “weißer Vorherrschaft”, “germanischem Erbgut” oder “Volksfeinden”. Ihre Fans sind Neonazis.

Konzerte wie diese finden im Allgäu regelmäßig statt. Das Zentrum der Bewegung ist Memmingen mit der größten Skinhead-Kameradschaft Bayerns: Voice of Anger, die 2002 dort gegründet wurde.

All das ist den Sicherheitsbehörden und auch den Politikern vor Ort bekannt.

Doch unternommen, so sagen Experten und Menschen, die sich im Allgäu gegen Rechts engagieren, werde von offizieller Seite kaum etwas dagegen.

Voice of Anger

Die etwa 60-köpfige Gruppierung mit Rocker-Habitus organisiert und besucht geheime Neonazi-Konzerte und ist international bestens mit der Szene vernetzt: so auch mit Anhängern der NPD, der Identitären Bewegung, regionalen Bands wie Faustrecht bis hin zur kanadischen Neonaziband Ayran – oder mit der seit 2000 in Deutschland verbotenen Gruppierung Blood and Honour, wie der Blog “Störungsmelder” berichtet.

Voice of Anger schaffte es sogar über ein Jahr hinweg, ein eigenes Clubhaus an der Memminger Stadtgrenze zu betreiben, in dem Konzerte stattfanden, zu denen Neonazis aus aller Welt anreisten.

Hierzu kaufte ein Mitglied der Kameradschaft ein Lokal eines Kleingartenvereins. Die Stadt bewilligte den Kauf. Erst nachdem die Verantwortlichen der Stadt darauf aufmerksam gemacht wurden, dass Neonazis in dem Kleingartenverein ein Clubhaus betreiben wollten, ruderte die Stadt zurück und widerrief ihre Zustimmung. Der Fall landete vor Gericht. Doch der Bundesgerichtshof sah den Eigentümer im Recht, Voice of Anger gewann den Rechtsstreit.

Nach nur einem Jahr brannte das Gebäude komplett nieder. Die Polizei ging von Brandstiftung aus, bewiesen wurde das allerdings nie. Eingeschränkt hat das die Umtriebe von Voice of Anger nicht. Die Gruppe schafft es weiterhin, im Allgäu Räume für ihre Veranstaltungen zu finden.

Als Führungsfigur von Voice of Anger gilt Benjamin Einsiedler, der wiederum Betreiber des rechtsextremistischen Online-Versandhandels Oldschool Records, ist.

Die Nazi-Szene professionalisiert sich

Einsiedler vertreibt seit 2008 nationalsozialistische Lieder, in denen der Holocaust geleugnet wird sowie von einer “rassistischen Überlegenheit durch germanisches Erbgut” die Rede ist.

Zwar landete Einsiedler für sein dubioses Geschäft vor Gericht, nachdem Polizisten seine Wohnung durchsuchten. Nach einem Berufungsprozess wurde er aber nicht nur für unschuldig erklärt, sondern erhielt sogar noch eine Entschädigung für die Hausdurchsuchung und die beschlagnahmten Produkte.

Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht, weil die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Revision eingelegt hat.

Dennoch ist der Gerichtsprozess gegen Einsiedler für viele, die sich im Allgäu gegen Rechts engagieren, ein fatales Signal. Sebastian Lipp, der zusammen mit Norbert Kelpp in Kempten die Aufklärungsseite “Allgäu ⇏ rechtsaußen” betreibt, sagt der HuffPost:

“Die Gruppierung überlegt sich im Vornherein, wie sie sich an der Legalität vorbei hangeln können – und wissen, an welchen Punkten sie scheitern. Dann strukturieren sie sich um und stellen sich juristisch so auf, dass es eben nicht mehr so einfach ist, die Mitglieder zu belangen.”

Einsiedler vertreibt derweil munter weiter rechte Songs. Neben seinem Label Oldschool Records hat er inzwischen auch noch ein zweites Label unter dem Namen Subcultural Records gegründet.

Überproportional viele rechte Straftaten

Wie gefährlich die rechten Gruppierungen in der Gegend um Memmingen sind, zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Laut dem bayerischen Verfassungsschutz gab es 2017 insgesamt 1829 rechtsextremistische Straftaten in Bayern.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gab es 2017 in dem Landkreis, zu dem auch Memmingen gehört, 214 Straftaten mit einer rechten Tatmotivation.

Zwar sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar, aber sie deuten die Stärke der rechten Szene in der Region an. Im Einzugsgebiet Schwaben Süd/West finden rund 12 Prozent der rechten Straftaten in Bayern statt – obwohl nur sieben Prozent der bayerischen Bevölkerung dort lebt.