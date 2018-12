Erdogan plant neue Syrien-Offensive – doch es könnte für ihn brandgefährlich werden

Der Weg für Recep Tayyip Erdogan scheint frei zu sein. Nachdem US-Präsident Donald Trump vergangene Woche den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt hatte, war das ein Sieg für den türkischen Amtskollegen. Erdogan hofft, nun weiter gegen die kurdischen Milizen im Norden von Syrien, die er als eine Bedrohung sieht, vorgehen zu können. Bislang waren die US-Truppen mit der Kurdenmiliz YPG verbündet. Am Freitag verschob der türkische Präsident zwar eine neue militärische Offensive in Syrien, zog seitdem an der Grenze allerdings Truppen zusammen. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die türkischen Soldaten – nach der Operation Euphrat-Schutzschild im August 2016 und der Operation Olivenzweig ab Januar 2018 – noch weiter in kurdisches Gebiet vordringen. Türkische Sicherheitsexperten verunsichert der Plan Erdogans. Denn er ist nicht ohne Risiken, am Ende könnte die Türkei gar einer der Verlierer im Ringen um Syrien sein, mutmaßen die Experten. Die Zukunft Syriens und der türkischen Truppen – auf den Punkt gebracht. Wie die Situation von Erdogans Truppen ist:

► Die Türkei – zusammen mit den pro-türkischen Truppen der FSA – hat durch die beiden Militäroffensiven einen großen Bereich im Norden Syriens einnehmen können. ► Im türkischen Kilis an der Grenze zu Syrien habe die Armee weitere Truppen zusammengezogen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Auch in der Nacht zu Dienstag wurden weitere Soldaten an die Grenze verlegt, wie CNN Türk berichtet. ► Auf der syrischen Seite rückten nach Angaben von Anadolu pro-türkische Rebellen in Richtung Manbidsch vor.

Was Erdogan plant:

► Die türkischen Truppen würden so bald wie möglich den Euphrat überqueren und ins Kurdengebiet vordringen, sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die Frage ist wohl nur, wann die amerikanischen Soldaten abgezogen sind – und der Weg endgültig frei ist. ► Laut Cavusoglu wollen sich die Türkei und die USA auch darauf verständigen, dass die Soldaten der kurdischen YPG Manbidsch räumen und der Türkei überlassen. ► Erdogan lud auch Trump zu einem Besuch in die Türkei im nächsten Jahr ein. Ein genauer Termin war noch nicht bekannt. Am Wochenende hatten die beiden Staatschefs miteinander telefoniert. Trump twitterte, dass er mit Erdogan über einen “langsamen und in hohem Maße koordinierten Rückzug von US-Truppen aus dem Gebiet” in Syrien gesprochen habe.

Warum Sicherheitsexperten alarmiert sind:

► Es ist schon lange ein strategisches Ziel von Erdogan, die kurdischen Truppen in Syrien zurückzudrängen und eine angebliche Gefahr für die Türkei dadurch zu bannen. Nun scheint der Präsident mit dem Abzug der US-Truppen seinem Ziel einen Schritt näher gekommen zu sein. ► Wer sich allerdings in türkischen Sicherheitskreisen umhöre, bekomme keine neue Syrien-Strategie geliefert, berichtet das Magazin “Al-Monitor” “Nicht zu glauben, dass der Rückzug der USA wirklich stattfindet, ist einfacher, als den nächsten Schritt vorzubereiten und zu versuchen zu planen, wer Luftunterstützung leisten wird, wer die US-Basen übernehmen wird und wie wir das Sammeln und Teilen von Informationen koordinieren werden”, sagte ein türkischer Brigade-General dem Magazin. Offenbar wurde auch die Türkei vom plötzlichen Rückzug der US-Soldaten überrascht. ► Ein ehemalige türkische General betonte zudem: “Wir können die YPG schwächen, aber wir können das kurdische Problem nicht ohne eine politische Lösung loswerden.” Nach einem militärischen Schlag der Türkei könnte das Gleichgewicht in Syrien gestört sein – und neue Konflikte könnten drohen. ► Der Sicherheitsexperte Suat Kiniklioglu, der an der University of Oxford lehrt, gibt im Gespräch mit “Al-Monitor” nach dem Rückzug der USA zu bedenken: “Die Türkei bleibt mit Teheran und Moskau allein, von denen keiner die türkischen Ambitionen unterstützte, das Assad-Regime zu stürzen.” Womöglich also muss sich Erdogan von einem weiteren strategischen Ziel in Syrien verabschieden – und sich darauf einstellen, dass Machthaber Baschar al-Assad im Amt bleiben wird. ► Hinzu kommen die Gefahren einer jeden militärischen Offensive: Verletzte oder gar Tote. Ohne die Unterstützung der USA könnte das Vorgehen in Syrien für Erdogan so schnell heikel werden. Im März stehen die Kommunalwahlen in der Türkei an, ein militärisches Desaster und tote Soldaten kann der türkische Präsident da erst recht nicht brauchen.

