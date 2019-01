Erdogan mit bizarrer Wutrede über Mozart und Bier: "Das ist Faschismus"

Basin Foto Ajansi via Getty Images

► Einen Präsidenten dazu zu zwingen, Mozart zu hören und Bier zu trinken, sei “der Inbegriff von Faschismus”, sagte Erdogan am Dienstag. Das berichten türkische Medien.

In einer mitunter bizarren Wutrede vor dem türkischen Parlament hat Präsident Recep Tayyip Erdogan sich auch an klassischer Musik und alkoholischen Genussmitteln abgearbeitet.

Der 72-jährige Schauspieler Aziz hatte eine Einladung des Erdogan-kritischen Pianisten Fazıl Say an den Präsidenten mit den Worten “So lange er hingeht und ein bisschen Mozart oder Beethoven hört. Vielleicht ist das gut für ihn” kommentiert.

Aziz reagierte auf Erdogans Konter in einer Telefonschalte mit einem TV-Sender. Er glaubt, Erdogan wisse nicht, was Fachismus ist. “Bin ich für ihn in diesem Fall der Faschist oder Mozart?”

