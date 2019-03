Das HuffPost-Entertainment-Team packt aus: "Diese TV-Qualen mussten wir für Euch erleiden"

Wenn man sich beruflich mit Fernsehen sowie Stars und denen, die es gerne sein würden, auseinandersetzt, wird man ja gerne einmal von dem ein oder anderen belächelt. Immerhin ist für viele das, was im Entertainment-Ressort so betrieben wird, “kein richtiger Journalismus”.

Doch was dabei viele unterschätzen, ist, dass auch wir unsere Recherche betreiben müssen. Und während eben der Kollege sich nochmal mit dem Rechtssystem in Großbritannien auseinandersetzt, machen wir unsere Hausaufgaben, indem wir die ein oder andere Realityshow ansehen.

Mir ist bewusst, dass sich an dieser Stelle das Mitleid der Leser für diesen Vergleich noch in Grenzen halten wird.

► Doch wer über TV-Shows berichtet, der muss sich auch einiges ansehen, was er gerne ganz schnell wieder verdrängen möchte.

An “Dschungelcamp” und Co. gewöhnt man sich irgendwann

Der hundertste Zickenkrieg beim “Bachelor” oder bei “Germany’s Next Topmodel” ist nichts im Vergleich zu dem, was sich in anderen Shows in den letzten Monaten abgespielt hat. Wir als Entertainment-Journalisten mussten für die HuffPost manchmal einfach die Zähne zusammenbeißen und leiden.

Und nein, ich rede hier nicht vom 50. Madenmahl im “Dschungelcamp” oder dem ein oder anderen verstörenden Kandidaten im “DSDS”-Casting, der sich von Dieter Bohlen Beleidigungen um die Ohren hauen lässt. An die hat man sich mittlerweile gewöhnt.