Ende der Zeitumstellung: EU-Ausschuss gibt grünes Licht

JOHN THYS via Getty Images EU-Kommissionspräsident Juncker befürwortet das Ende der Zeitumstellung.

► Die Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung in der EU kommen weiter schleppend voran. Im Europaparlament in Brüssel hat am Montag der zuständige Verkehrsausschuss seine Position festgelegt und für ein Ende der Sommer- und Winterzeit gestimmt.

► Nach Angaben des CDU-Europaabgeordneten Peter Liese zeichnet sich auch im EU-Parlament eine deutliche Mehrheit für die Abschaffung der derzeit zweimal pro Jahr vorgeschriebenen Zeitumstellung ab. Unklar ist ihm zufolge allerdings, für welchen Termin die Abgeordneten votieren werden.

► Während die EU-Kommission 2019 vorgeschlagen hatte, haben sich andere Parlamentsausschüsse für 2020 ausgesprochen. Der Verkehrsausschuss hat nun für 2021 plädiert. Die Abstimmung im Plenum ist für Ende März geplant.

Zum Hintergrund: