Macron mit emotionalem Appell an alle Europäer: "Europa war noch nie so in Gefahr"

► Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen emotionalen Appell an alle Europäer geschrieben.

► “Wir dürfen nicht zulassen, dass die Nationalisten, die keine Lösungen anzubieten haben, die Wut der Völker ausnutzen. Wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein”, schreibt Macron in einem Gastbeitrag.

Er erscheint am Dienstag zeitgleich in der Zeitung “Die Welt”, der französischen Zeitung “Le Parisien” und in führenden Tageszeitungen in den 28 Mitgliedsländern der EU.

► Deshalb sei es jetzt an der Zeit, zu handeln - denn die Europawahl werde ”über die Zukunft unseres Kontinentes entscheiden”.

Was Macron fordert: