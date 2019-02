Wetter-Phänomen El Niño kehrt zurück – es drohen weltweite Naturkatastrophen

Extreme Trockenheit und starke Regenfälle sind die Folge

So leiden Australien, Südostasien und der Südosten Afrikas in einem El Niño-Jahr oft unter extremer Trockenheit, was zu Waldbränden und Buschfeuern führt. Nordafrika wird hingegen von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. In Nordamerika oder auch Europa äußert sich El Niño hingegen durch strengere Winter.

Laut NOAA ist El Niño in diesem Jahr bisher noch schwach ausgeprägt, sodass bis zum Frühjahr noch keine globalen Klimaauswirkungen zu erwarten sind.

2019 könnte das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden

Die nachfolgende Entwicklung ist für die Forscher noch unklar. Sie schätzen die Chancen einer ansteigenden Intensität auf etwa 55 Prozent.

Gewinnt El Niño weiterhin an Stärke, könnte 2019 das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Es drohen globale Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Starkregen und Überschwemmungen, auch mit Wald- und Buschbränden ist zu rechnen.

(chr)