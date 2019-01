Eine Karriere-Beraterin sagt Frauen, wann sie Kinder bekommen sollen - die Antwort macht fassungslos

In der “Süddeutschen Zeitung” erklärt eine Autorin, wann die richtige Zeit sei, Kinder zu bekommen

Dabei beruft sie sich auf eine Karriere-Beraterin

Diese wirkt aber leider eher so, als lebe sie im Geiste noch in den Fünfziger Jahren

Die “Süddeutsche Zeitung” will in einem Artikel herausfinden, wann Frauen am besten Kinder bekommen, ohne damit ihrer Karriere zu schaden. Dazu hat eine “SZ”-Autorin eine Karriere-Beraterin befragt. Die Tipps beider Frauen klingen aber leider eher so, als seien sie gerade aus den Fünfziger Jahren in die Zukunft gereist.

Die Bloggerin “Juramama” hat sich den Artikel auf Facebook vorgenommen und empört sich vor allem über die Autorin der “Süddeutschen Zeitung”.

Denn diese schreibt wörtlich: “Dass Frauen im Bewerbungsgespräch auf die Frage nach der Familienplanung lügen dürfen, schafft auf Seiten der Arbeitgeber kein Vertrauen. Eine kinderlose Frau um die 30 einzustellen, ist aus ihrer Sicht ein Glücksspiel.”

Verwunderlich dabei ist, dass die Autorin selbst eine junge Frau ist. “Liebe Karriereberaterinnen und Journalistinnen. Ihr seid Frauen. Stellt anderen Frauen doch nicht die Beine, über die ihr selbst nicht stolpern wollt”, schreibt die Bloggerin Juramama zurecht.