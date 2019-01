Ein Tag in La Boca

SamyStClair via Getty Images

Ich war schon im Stadio delle Alpi in Turin, im CampNou in Barcelona, und jetzt wollte ich auch die Bombonera in Buenos Aires kennen lernen, wo Boca Juniors seine Heimspiele austrägt.

Ein Taxi fuhr mich in die Nähe des Stadions. Dem Ratschlag des Taxifahrers folgend, stopfte ich die Geldscheine in die Strümpfe und steckte die Armbanduhr von Raymond Weill in die Hosentasche.

Dann ging ich zu den Kassenhäuschen mit der Aufschrift Boletería General hinüber. Die ersten Blicke trafen mich. Ich war erkannt. Inzwischen hatte ich festgestellt, dass über jeder Kasse ein Schild mit der Aufschrift “Agotado” – Ausverkauft hing. Trotzdem standen noch Leute vor den Kassen. Ich hätte fragen können. Aber jede Frage (neben meinem Aussehen) hätte mich als Ausländer ausgewiesen und einer Karte für das Spiel Boca Juniors gegen San Lorenzo kaum näher gebracht, sondern nur Gefahr erhöht, an den Falschen zu geraten. Also nahm ich von meinem Vorhaben Abstand und trollte mich (später erklärte mir ein Bekannter, wie das mit den Karten funktioniert; seitdem überlasse ich ihm solche Transaktionen).

Nach diesem Misserfolg bekam ich Hunger. Die Aussicht auf ein gutes Essen erhellte mein Gemüt. Nach einer kurzen Suche landete ich im “Don Carlos” in der Calle Brandsen. Hier sollte ich einige neue Erfahrungen machen. Die erste bestand darin, dass das Restaurant keine Speisekarte hatte. Die zweite war der Wirt, der Carlitos heißt, ein ziemlich autoritärer Typ, der sich ärgert, wenn man seinen Teller nicht leer isst, und einem obendrein praktisch vorschreibt, was man isst. Außerdem bezahlt man, was er als Endsumme auf einen Zettel schreibt. Die Leute behaupten, man bezahle nach dem Eindruck, den man auf ihn macht. Von mir hat er anscheinend keinen guten Eindruck gehabt, denn die Rechnung war exorbitant. Trotzdem, Langostini und Ravioli des “Don Carlos” sind hervorragend.

Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch im Theater Ribera. Es gab “Der Diener zweier Herren” von Carlo Goldoni. Der Harlekin schlug Purzelbäume, und auch ansonsten versöhnte mich die Aufführung mit dem bisherigen Verlauf des Tages.

Ich verließ das Theater gegen 22.00 Uhr und suchte nach einem Taxi, aber selbst wenn La Boca sich tagsüber mit Touristen füllt, sind seine Straßen nachts leer und kein sicheres Pflaster. Außer mir suchte offenbar auch ein junges Pärchen nach einem Taxi. Ich ging auf die jungen Leute zu und bemerkte, dass es offensichtlich schwierig sei, zu dieser Tageszeit ein Taxi zu finden. Ihre Antwort bestätigte, dass auch sie nach einem Taxi suchten. Also waren wir schon drei, das ist in La Boca immer ein Schutz gegen Überfälle. Ich heftete mich an ihre Fersen. Wir hatten Glück und stießen einige Straßen weiter auf ein Taxi, das gerade freigeworden war. Zu Dritt zwängten wir uns auf die Rückbank – froh, noch einmal einem ungewissen Schicksal entronnen zu sein.