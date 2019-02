Ein nordfriesisches Dorf zeigt, wie der Breitband-Ausbau gelingen kann

In Löwenstedt dagegen kann schon seit 2014 jeder mit schnellem Internet surfen. Und wenn das Haus oder der Hof auch noch so abgelegen liegt.

Sie versorgen hier jeden Haushalt der 650-Einwohner-Gemeinde mit High-Speed-Internet . Nur 36 Prozent der Haushalte auf dem Land haben in der Bundesrepublik einen Breitband-Anschluss, selbst im Umland von Städten wie München wird die 70-Prozentmarke wohl erst in einigen Jahren geknackt.

Damit die BBNG Glasfaser in Löwenstedt verlegte, mussten 68 Prozent der Haushalte bereit sein, eine Eigenbeteiligung von 1000 Euro zu leisten. Am Ende stimmten 90 Prozent der Haushalte in Löwenstedt zu.

Wer ist verantwortlich dafür?

Die “Analog-Fetischischten” in Berlin

Das Thema habe schlicht nie Priorität besessen, sagt Thomas Knüwer. Früher schrieb Knüwer unter anderem für das “Handelsblatt”, mittlerweile arbeitet er als Digitalberater. “Der entscheidende Faktor ist”, sagt er, “dass die Politik quer über alle Parteien hinweg aus Analog-Fetischisten besteht.”

Hinzu komme der Lobbyismus durch die großen Konzerne wie der Telekom, sagt Knüwer. “Die Telekom wollte den Ausbau der Glasfaser so weit wie möglich verhindern und auf das Vectoring-Verfahren setzen.”

Glasfaser im Boden zu verlegen, ist teuer. Daher setzt die Telekom weiter auf die langsameren Kupferleitungen, die bereits im Boden sind. Mit der sogenannten Vectoring-Technologie lassen sich dann, bildlich gesprochen, die letzten Tropfen aus der Kupferleitung quetschen.

Das Problem dabei: Das Verfahren funktioniert nur auf kurze Distanzen von wenigen hundert Metern. Vectoring kann eine Lösung für Städte und Ballungszentren sein, für ländliche Regionen mit abgelegenen Weilern ist die Technologie kein Ersatz für die schnelle Glasfaser.

Die Alten in Löwenstedt waren skeptisch

Vectoring kam daher auch in Löwenstedt nicht in Frage, sollten alle Menschen endlich ohne lästige Ladezeiten im Internet surfen können. Das Dorf besteht aus rund 250 Haushalten. Sie liegen über 20 Quadratkilometer verstreut. In Berlin würden auf dieser Fläche 80.000 Menschen wohnen, in Löwenstedt sind es rund 650.

Für die großen Anbieter ist der Ausbau in der Region nicht interessant, er rechnet sich schlicht nicht. Daher übernahm die BBNG den Ausbau und wählte Löwenstedt als Pilotprojekt, denn in dem Ort sollten auch Leitungen für Fernwärme verlegt werden. Die Straße wurde also ohnehin aufgerissen, warum nicht auch noch Glasfaser verlegen?

Abschreckend war die hohe Eigenbeteiligung von 1000 Euro natürlich. Gerade die älteren Menschen im Dorf seien skeptisch gewesen, erinnert sich Bürgermeister Jensen. Sie waren sich nicht sicher, ob sie Highspeed-Internet wirklich brauchten.